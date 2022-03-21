周樂樂：政策底大概率已現　關注穩增長受益股

上周市場經歷史詩級反轉，周一周二市場無差別砸盤之後，周三至周五A股大幅反彈。主要指數方面，只有科創50與創業板指收漲，上證指數收跌1.77%，創業板指收漲1.8%。申万一級行業來看，只有房地產(+1.98%)，非銀金融(+1.68%)，醫藥生物(1.08%)，社會生物(0.85%)收漲。周五尾盤因富時羅素成分股季度調整盤後生效，部分大盤成分股出現大幅波動，但外資整體仍以淨買入為主。預計市場迎來階段性修復窗口，可重點關注砸出黃金坑的大盤價值股。

國內方面，雖然1至2月宏觀經濟數據普遍超越市場預期，但是房地產開工等數據仍明顯承壓，且3月以來，國內疫情多點爆發，國內再次強調動態清零的疫情防控措施，因此國內穩增長的訴求依舊較強。上周市場重要轉捩點來自16號的金穩會，針對重要關切問題給予了明確回應，強調「貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長」，政策對於穩需求、穩信用的態度毋須擔心。隨着寬財政的逐步發力，寬信用有望進一步得到展現，且結構數據也有望持續改善。筆者認為，相信此次會議釋放的信號表示，房地產與平台經濟的政策底已經出現，當前我國經濟面臨的內外部挑戰仍多、下行壓力仍大，5.5%左右的GDP目標難度還是很大，仍需要政策持續加碼，一系列政策組合拳已經或正陸續出台；短期可關注3月21日降LPR的可能性，以及各地房地產調控進一步鬆動的進展。

外圍市場方面，俄羅斯和烏克蘭第四輪談判持續推進，雙方16日開始釋放一些謹慎樂觀信號，稱談判有希望達成共識，令市場憂慮情緒降溫。而市場最為關注的美聯儲議息，如預期宣布加息25BP而非50BP，雖然本次會議的全年加息預計次數較2021年12月的預期明顯上升，但考慮到美國聯儲局對經濟增速的預期更加保守，聯儲局加息更多為了對抗通脹，市場的反應比較積極。上周五，國家主席習近平應約同拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見將探討中美關係與國際局勢。筆者認為，在目前特殊時間點下，中美更容易緩和關係。疊加多重利好的外圍市場信號，環球股市有望獲得支持，全球市場有望在經歷大幅波動後企穩回升。

展望後市，上周A股的反彈並無法保證走勢的確定反轉，後續仍需結合基本面具體分析，若市場回調，亦為正常走勢。當下時點，因外資大幅拋售所引起的股災，已經導致港股與A股大幅下跌調整，目前有低估值優勢。配置上，持續關注在「穩增長」持續加碼下有望受益的地產、金融板塊，以及景氣度高的新能源、醫藥等產業鏈。

勝利證券副首席運營官 周樂樂