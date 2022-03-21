港股黑期重上22000點　油價升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.28；港匯處7.8233；離岸人民幣(CNH)見6.3696；美元兌日圓報119.28；歐元企1.1044；英鎊處1.3165。金價報1,919美元。布油報109.46美元，紐油處104.86美元。比特幣報4.13萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水近600點，重上22,000點。

●道指上周五(18日)收報34,754點，升274點或0.8%；標指收報4,463點，升51點或1.17%；納指收報13,893點，升279點或2.05%。

●港股ADR指數全日急升，按比例計算，收報22,063點，升651點或2.95%。

●即月恒生指數夜期收報22,110點，升685點，高水698點，成交56,142張。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金上周五表示，如果美國通脹壓力未能緩和，將對聯儲局加息50個點子持開放態度。

●歐盟理事會上周五表示，將在下周舉行的歐盟領袖峰會上討論設立「烏克蘭團結基金」，協助烏克蘭目前國防和民生以及未來重建所需資金。

●國際油價上周五做好，紐約4月期油收報每桶104.7美元，升1.72美元或1.67%；布蘭特5月期油收報每桶107.93美元，升1.29美元或1.21%。

●紐約4月期金上周五收報每安士1,929.3美元，跌0.7%，全周計累跌2.8%，創自2021年11月26日當周以來最大單周跌幅。

●外媒引述知情人士透露，倫敦金屬交易所(LME)的銅委員會建議LME禁止供應新的俄羅斯金屬，此舉一旦實施，將在市場引發衝擊。

●英國富時100指數上周五收報7,404點，升19點或0.26%；法國CAC指數收報6,620點，升7點或0.12%；德國DAX指數收報14,413點，升25點或0.17%。