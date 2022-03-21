【疫下樓慌】核心區街舖租值續冧　跌幅慘達5成

新冠肺炎疫情持續，重創本港零售市場，舖位租金暴瀉，尤其核心購物區最嚴重。據差餉物業估價署最新公布資料，銅鑼灣及旺角主要街道舖位租值繼續向下，其中旺角區出現多宗跌租約50%個案。

上述兩個地區主要街道，在過去兩年多疫情爆發以來，已出現歷來最多的吉舖及短約舖，反映舖租受旅客絕迹及防疫禁聚措施下拖累下，已跌至多年以來的低位。如曾獲大型國際時裝品牌承租的旺角西洋菜街1A號百寶利商業中心商舖部分，其中地下10號及11號舖連1樓，新財政年度(2022至23年度)應課差餉租值只546萬港元，較本年度(2021至22年度)大幅下跌約50%，較該舖高峰期租值1,512萬元，更低出約64%。

事實上，旺角街舖最新租值跌幅為各核心區最大，其中西洋菜南街51號地下5A舖，下年度租值亦跌至31.8萬元，較本年度63.6萬元，亦挫約五成。區內如奶路臣街8A號地下連閣樓，最新租值只219.6萬元，按年減少218.4萬元，挫幅約49.9%。

至於另一重災區銅鑼灣，雖然未有街舖租值跌達五成個案，但不少跌幅都近四成。當中曾經是全港呎租金最高的景隆街，最新租值挫幅為區內最大，其中景隆街2號地下A1租值21.6萬元，按年大減14.4萬元，跌幅約40%，毗鄰B號舖租值35.4萬元，也挫約39.8%。至於同區記利佐治街1號，最新租值384萬元，按年雖跌約30.4%，但已較之前挫幅達約51.6%明顯為少。

另外，同樣受累於零旅客的上水及元朗區，街舖租值跌幅較細，一般跌幅只約5%至10%，其中龍琛路76號地下，下年度租值約148.8萬元，按年跌約10.1%。而元朗個別街道舖位租值更錄得升幅，如教育路46號及50號兩個地舖，最新租值同樣由136.8萬元，調升至150萬元，升幅約9.6%，反映該區以食肆及其他民生商戶為主的舖位租值有回穩迹象。