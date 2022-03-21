港股好淡角力 新奧能源曾飆24% 美團倒跌

港股高開逾400點後無力上試兩萬二關，恒生指數隨即掉頭回落，一度倒跌30點，暫升40點，於21,400點水平上落。國企指數升20點；科技指數升40點，主板成交530億港元。

藍籌股個別發展，新奧能源飆16%表現最佳。該股績後有追捧，股價最多升24%。李寧績後升勢持續，再漲近4%。內房股回吐，碧桂園跌4.6%，是表現最差藍籌；中國海外及龍湖集團跌3.5%及2%。

大型科網股先升後回，阿里巴巴升3%；騰訊及小米集團升0.2%；京東集團回軟；美團倒跌2%拖低大市。另外，嗶哩嗶哩高開11%後升幅收窄至5.6%，仍是表現最佳科指成分股。

金融股回軟拖低大市，中國平安回吐2.5%；招商銀行跌1.3%；香港交易所及中國人壽跌1%；建設銀行跌0.9%；滙豐控股跌0.3%。

【09:20】港股開市升410點 科網股續發力 阿里巴巴飆6%

中美元首對話後，市場氣氛緩和，港股開市升410點或1.92%，恒生指數報21,823點；國企指數高開162點或2.21%，報7,529點；科技指數高146點或3.27%，報4,631點。

憧憬中概股核數底稿爭議有望解決，大型科網股做好。阿里巴巴飆6.5%；騰訊升2.9%；美團升2.8%；京東集團升2.7%；小米集團升2.6%。嗶哩嗶哩飆11%；快手升3.9%。