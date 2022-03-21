李偉傑：平安好醫生長期投資價值逐步展現

平醫公布戰略深化後首份全年業績，多項關鍵指標均符合市場預期。其中，醫療服務貢獻收入達22.88億元，佔總收入31.2%。隨着「HMO 健康管理+家庭醫生會員制+O2O醫療服務」商業模式踐行，公司聚焦B2C用戶，更好地服務支付方及賦能供應方，並以會員制收費配合增值服務收入的模式，將用戶分層、產品分類，提高用戶覆蓋面及黏度。

戰略2.0深化推行不久，成效已見浮現，公司累計註冊用戶數達4.2億，累計諮詢量保持行業領先地位，達到12.7億人次，帶動全年累計付費用戶數快速增長至超3,800萬，付費用戶轉化率提升至24.8%，預期公司可憑藉其強大的客戶增長潛力繼續推動穩健增長，成為推動新收入的催化劑。

展望未來，平醫將持續打造高效、全面和專業的家庭醫生會員制模式，全方位了解用戶需求，將被動用戶轉為主動用戶。迄今，該平台上已積累內外部醫生團隊及健康師、營養師和心理諮詢師超過4.8萬名，簽約外部名醫1,100名，服務有高質量醫療服務需求的各渠道用戶。公司合作醫院數超3,600家，其中超過50%為三甲醫院，合作藥店數達20.2萬家，全國覆蓋率約34%，布局超過225個中心倉，並在140城實現一小時送藥，網絡覆蓋廣泛，成為市場強勁的競爭優勢，預期今後的市場滲透率及經濟效益將會更大。

近期外圍及港股大幅震盪，市場風險胃納下降，加上美國將進入加息周期，資金流動性收緊，不同板塊亦因大市下跌而受到牽連。平醫去年啟動戰略深化2.0後，有能力為收入帶來利好支持，料公司的盈虧時間表將會更加清晰。因此，多間券商看好公司前景並估計公司最早可在2024年達到收支平衡，反映市場對公司新業務模式感樂觀。該股股價預料再大跌空間有限，長期投資價值逐步展現。可在現水平分注入市，不過近日市況仍然易受外圍消息影響，若果低於買入價10%宜作防守部署。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑