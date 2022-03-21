【高盛推介】騰訊反彈後靠穩　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周三(16日)起連彈兩日，累計升逾30%後，上周五(18日)回落至380港元水平。周一(21日)則早段高見392.4元後升幅收窄，現報382.4元，升約0.4%。有報道引述消息，指中國監管部門考慮要求騰訊將微信支付納入新成立的金融控股公司，及或需為微信支付申請單獨支付牌照。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證及認沽證於近期獲資金沽出，而資金轉為部署牛熊證，牛證於上周五獲資金繼續流入，有約90萬元，及較集中在345元收回區域的產品。上周五部署熊證的資金主要沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在420元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見騰訊於上周五繼續獲北水沽出，錄得約3.6億元資金淨賣出。

騰訊購19563，行使價480.58元，2022年5月30日到期，實際槓桿9.4倍，行使價490元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購11630，行使價460.25元，2022年7月12日到期，實際槓桿6.8倍，中期、低街貨。

騰訊牛66915，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，新上市貼牛。

騰訊牛66912，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，新上市近牛。

騰訊沽11632，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿4.1倍，中期。

騰訊熊57224，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，高槓桿貼熊。

騰訊熊55036，收回價430元，行使價433元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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