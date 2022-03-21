俄國生產技術落後15年　高階晶片斷供勢重創科技業

俄羅斯入侵烏克蘭後被美、歐等多國制裁，包括禁止向俄出售高科技產品。有智庫指出，以生產高端晶片為主的南韓和台灣，幾乎壟斷了這些半導體的生產，俄羅斯根本找不到替代供應商。即使內地有意為俄解困，但其晶片製造商根本無法量產尖端晶片，愛莫能助。

外媒引述研究過俄羅斯工業狀況的西方半導體行業高管表示，俄國的晶片製造技術落後於行業領導者台積電超過15年。一些俄羅斯設計的領先晶片由台積電組裝，據俄羅斯IC設計公司Baikal Electronics JSC稱，最新的Baikal微處理器廣泛用於許多俄羅斯製造的電腦和伺服器，也是由台積電製造，現在俄羅斯可能無法獲得部分晶片。

經濟學人智庫亞洲區域主任Tom Rafferty表示，針對半導體的制裁對俄國影響重大，尤其是高端半導體，南韓及台灣幾乎壟斷了這些半導體的生產，因此俄羅斯找不到替代供應商。他指出，即使是技術較為成熟的晶片，內地公司也可能不願冒險升級與美國的緊張關係，公開站出來力挺俄羅斯。

美國智庫戰略與國際研究中心高級副總裁James Lewis亦稱，內地是俄羅斯的戰略夥伴，一些內地晶片製造商或可替代電容器和電晶體的供應商，但中國晶片製造商技術落後，仍無法量產業界最尖端的晶片。