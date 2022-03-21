李偉傑：內地雙碳佈局成光大環境新催化劑

去年，集團業務新拓展了新疆的垃圾發電市場，香港光伏發電市場，以及天津、河北及毛里裘斯的水處理市場，取得近70個項目，新增投資額約132.48億元人民幣，拓展勢頭穩健，也有助完善集團的業務和區域布局。截至去年底，集團投資的環保項目達528個，總投資約1,524.55億元人民幣，承接各類合同類服務達75個。

背靠穩健的業績表現和良好的業務發展勢頭，集團在去年從更高格局和站位布局未來發展方向，積極圍繞國家的「碳達峰」、「碳中和」(「雙碳」)戰略目標，提出了「發展負碳企業、打造零碳工廠、追求低碳生活」的「三碳」發展目標並着手行動推動「碳減排」相關工作，例如成立碳中和技術研究中心，推動碳捕及技術等相關技術攻關，參與國家溫室氣體排放實地監測試點，啟動廠內光伏試點等碳減排試點工作，足見集團對此的重視和投入力度。

集團管理層一向能交出不俗業績，目前，集團致力雙碳戰略布局，相信未來業績亦能交出理想成績表。以現時約4倍市盈率，7.6厘股息率，估值相當吸引，相對其他同業，光大環境股價明顯偏低，因而在跌市時抗跌能力較佳，若市場投資氣氛轉趨穩定後，相信亦可出現較大反彈空間。投資者可在現水平分注吸納，短期目標看5.15元250天平均線，中長線目標可望挑戰50天平均線5.8元，防守位置在4元水平。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑