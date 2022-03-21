【高盛推介】美團高開低走　表現落後大市

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(18日)跌約2.5%，守穩在150港元水平收市。周一(21日)早段高見158.3元後逆市倒跌，最低見146.3元。現報148.2元，跌約3.3%。美團將於本周五(25日)公布業績，有券商料去年總收入達1,786.38億元人民幣，按年升55.6%；總毛利達403.5億元人民幣，按年升18.5%。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證及認沽證於近日獲資金沽出，並轉為部署牛熊證。牛證於上周五繼續獲資金流入，並集中在126元收回區域的產品。上周五部署熊證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至170元以下收回價的產品。

觀察港股通資金流向，美團於上周五獲北水轉向買入，錄得約9,000萬元資金淨買入。

美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4倍，行使價180元以下、低街貨產品中，槓桿最高。

美團購11639，行使價168.98元，2022年9月2日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低街貨。

美團購11455，行使價200元，2022年11月25日到期，實際槓桿3.6倍，價外、中期。

美團牛66973，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，新上市近牛。

美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.2倍，貼價。

美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.4倍，高槓桿、新上市。

美團熊56566，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率4.0倍，高槓桿貼熊。

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