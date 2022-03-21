超級豪宅差餉租值續升 深水灣道79號漲5%
2022年03月21日 11:54
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深水灣道79號
疫情持續，但部分超級豪宅新財政年度(2022至2023年度)應課差餉租值不跌反升。據差餉物業估價署資料，其中由長和系資深顧問李嘉誠持有的深水灣道79號，新財年租值為903.6萬元，按年升約5.6%，平均每月租值為75.3萬元。
而騰訊控股(00700)主席馬化騰持有的大浪灣道13號的租值，對上兩個財政年度都不變，但最新租值漲至1,281萬元，按年升約2.9%。
部分樓齡較新洋房項目，租值亦微升，山頂Mount Nicholson 1號屋，新財年租值為813.18萬元，按年升約0.4%，同項目2及3號屋，同期租值都升約0.5%及約0.4%。
此外，個別超級豪宅租值企穩。由絲寶集團梁亮勝持有、料為香港單一洋房租值最大的淺水灣道89號獨立屋，新租值為1,265.4萬元，按年沒變化，平均每月租值為105.45萬元。
恒基地產(00012)創辦人、人稱「四叔」的李兆基持有山頂道白加道35號的3幢洋房，新財年的每幢租值維持816萬至924萬元，連同停車場部分租值約422.4萬元，整項目合計租值為2,646.24萬元，按年不變，即每月220.52萬元。