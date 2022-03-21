未來資產加推三隻ETF　包括ESG、元宇宙及電動車主題

Global X恒生ESG ETF及兩隻主題主動型ETF定於今日開始在香港交易所(「港交所」)上市交易，讓零售及機構投資者能夠以方便且具成本效益的方式，將ESG考慮因素整合至投資組合中，同時把握電動車及元宇宙發展所帶來的增長機會。

Global X恒生ESG ETF是未來資產推出的第二隻於香港上市的ESG及綠色ETF。此前曾推出備受讚譽的Global X中國潔淨能源ETF(2809)。根據環球的ESG ETF資金流向，愈來愈多投資者注意到在投資組合中納入可持續發展考慮因素的需要，帶動環球ESG ETF的總資產管理規模在2011至2021年間取得32.6%的複合年增長率。隨着世界各國政府及監管機構陸續實施旨在實現碳中和及社會平等的相關政策，對於增強企業可持續發展能力的需求，亦將持續增加。已納入可持續發展因素的指數，同樣顯示出更大的跑贏大市潛力，其中恒指 ESG增強指數的三年年化回報率相比恒生指數高出3.4%。

未來資產環球投資(香港)有限公司行政總監李禎鎬先生表示，「我們很高興推出Global X 恒生 ESG ETF，滿足投資者對ESG投資產品日益增長的需求。這印證未來資產一直努力促進我們所投資社群的可持續發展，提供相關投資解決方案。憑着我們在ESG產品的優秀往績，未來資產將繼續爲投資者提供更多選擇，令他們的投資能夠符合其價值取向。」

李氏指，「我們預期綠色出行及元宇宙這兩大趨勢，將成爲改變環球經濟體的重大投資主題。我們的產品以主動型ETF的形式，讓投資者參與正在發展的高增長主題，同時受惠於未來資產的雄厚投資研究實力，以更具成本效益的方式實現長期增長。」

Global X恒生ESG ETF追蹤恒指ESG增強指數，以融合ESG考慮因素的方式，廣泛投資香港股市。這隻ETF透過排除ESG風險評級最高、不符合《聯合國全球契約原則》，或涉及爭議板塊如動力煤、煙草、爭議性武器等的恒生指數成分股，降低自身的ESG風險，而其餘成分股的權重會根據其可持續發展概況進行調整，並將於每個季度重新評估和調整配置。

Global X元宇宙主題主動型ETF以低至0.75%4的全包管理費，爲投資者提供多元化機會，投資於全球日新月異並推動元宇宙發展的股份。預計在2024年或之前，環球元宇宙市場規模可望達到8,000億美元。這隻ETF可透過單次交易，爲投資者提供簡單透明且具成本效益的渠道，參與投資環球各地的元宇宙相關企業，包括活躍在元宇宙平台、元宇宙設備、區塊鏈和數字支付領域的公司。

Global X電動車及電池主動型ETF旨在爲投資者提供更多選擇，投資於供應電動車及鋰電池等相關零部件的製造商，以及提供無人駕駛汽車相關軟硬件的企業。在各國政府的政策、基礎設施及研發支持下，隨着技術進步使電動車的成本下降並且提升效率，電動車預料將在汽車市場上日漸成為主流。未來資產是次推出Global X電動車及電池主動型ETF，成功地在現時被動型電動車ETF系列的基礎上擴充產品陣容。這隻主動型ETF追蹤中國及環球大約25隻成分股，致力把握無人駕駛及電動車行業發展動力帶來的優勢。