【糧食危機】分析警告：短缺和漲價風暴已殺埋身

外媒報道，據美國農業部數據顯示，烏克蘭是全球第4大玉米出口國，同時也是全球第5大小麥出口國。烏克蘭當地官員指出，該國85%農作物出口是通過海運來運輸，但俄烏戰爭爆發後，港口被迫關閉，部分農作物出口因而轉從西邊國家的邊境穿越。如今約有25至30%的農作物用火車運往羅馬尼亞、波蘭和斯洛伐克，然後再轉往其他港口。當局估料出口運輸繞道將使農作物成本增加10至15%。

同樣作為主要糧食出口大國的俄羅斯，如今也面臨將農作物從黑海運出的問題。摩通估計與過去幾年同期的輸出相比，3月第2周俄羅斯穀物的出口量大跌60%。

數據顯示，俄羅斯和烏克蘭相加總共供應全球近1/3小麥，1/4大麥和近3/4葵花籽油。戰爭擾亂了俄烏農業，加劇價格上漲及全球糧食短缺的風險，部分發展中國家高度倚賴烏克蘭小麥出口，近期正面臨小麥供應短缺的問題。

除造成糧食供應短缺外，小麥價格上漲也影響全球中等收入國家。聯合國糧農組織2月穀物價格指數按年上漲14.8%，自俄烏爆發衝突以來，小麥期貨價格已飆60%。同時，俄烏衝突也可能會影響全球貿易復甦。