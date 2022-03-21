調查：61%受訪者料未來半年租金錄得平穩及上升

疫下租務需求仍然殷切，據美聯物業於網上進行的「租務意向調查」顯示，有61%受訪者認為未來半年租金仍然會錄得平穩及上升。該行預料，今年租金走勢會呈「先跌後升」格局，全年租金仍有望上升約3%水平。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，該行於3月15日至17日進行網上「租務意向調查」，成功收回548份問卷。調查發現，疫情及租金回落為租樓人士重要考慮因素。有37.2％受訪者表示，租樓除考慮負擔能力外，會租入較大面積單位，因疫下可有更大活動空間。另有25.9%受訪者指會租入較新落成物業，因居住環境及衞生情況較佳。

布氏指，隨住疫情確診數字逐漸回落，相信禁聚措施放緩後，購買力將陸續釋放，整體交投會於第二季上升，屆時樓價回穩。尤其剛過去周末的十大屋苑成交量按周上升逾2倍，反映置業人士已加快入市決定。他預料樓價下半年會出現「U型」，甚至「V型」的明顯反彈。

不過，外籍人士的離境趨勢持續，他認為，情況會對豪宅租務市場影響最大。據統計，月租逾10萬元的租務市況跑輸大市，特別是山頂南區情況最為顯著。若然疫情好轉，中港順利通關，他特別看好大學區附近的租務市場，包括沙田、將軍澳、西環、屯門及紅磡一帶。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，近年租金均於5%左右窄幅横行，惟今年首2個月的租金下跌約1％。而該行於今年首2個月促成的租務個案當中，兩房單位佔52.8%、開放式及一房單位佔17.8%，分別較去年同期增加2.2個百分點及約0.8個百分點。不過，反觀三房及四房單位成交比例佔26.4%及3％，則分別較去年同期下跌2.4個百分點及0.6個百分點。

劉氏表示，有機會於上半年入伙的新盤有約8,750伙，當中屯門及深井佔最多，有約2,299伙。其次為天水圍佔1,612伙，將軍澳亦佔1,510伙。鑑於入伙初期會有較多投資者放租，料上述地區租金短期會受壓。