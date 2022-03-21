油價上揚　道期跌過百點

2022年03月21日 16:18
  • 東網電視
    更多新聞短片
    ●美匯指數報98.31；港匯見7.8253；離岸人民幣(CNH)報6.3739；美元兌日圓報119.22；歐元企1.1051，英鎊處1.3158。金價報1,923美元。布油漲3.72%，報111.12美元，紐油升4.1%，報109美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨跌112點。
    ●恒生指數全日收報21,221點，跌191點或0.89%。國企指數收報7,244點，跌121點或1.66%；科技指收報4,416點，跌68點或1.53%。主板成交1,490億港元。美團倒跌6.13%。https://bit.ly/3ufu0MA
    -華人置業去年蝕35.15億元，按年盈轉虧。
    -晚市堂食4月21日起重新開放，餐飲股上漲。
    -未來資產加推三隻ETF，包括ESG、元宇宙及電動車主題。
    -亞洲SPAC教父：今年料最少40家在港上市。
    -丘鈦科技去年賺8.62億人幣，不派末期息。
    ●滬綜指收升2點，農業股萬辰生物、浙農股份、北大荒等均升停板。https://bit.ly/3wno0Ut
    ●內地1年期及5年期LPR利率均維持不變。
    ●新西蘭2月錄3.85億紐元貿赤，62年最大。
    ●俄國最大貨運航空公司暫停旗下波音航班。
    ●俄國生產技術落後15年，高階晶片斷供勢重創科技業。
    ●南韓3月首20天出口增長10%，進口升近兩成。
    ●傳遊艇公司法拉帝啟動IPO，集資23.4億。
    ●晶片大戰出事了！ASML證實未來兩年難提供設備。
    ●糧食危機：
    -人禍！北美鐵路停工　化肥運輸受阻。
    -分析警告：短缺和漲價風暴已殺埋身。
    ●俄烏開戰影響深遠　100 Yen店或全軍覆滅。