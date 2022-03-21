油價上揚 道期跌過百點
2022年03月21日 16:18
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●美匯指數報98.31；港匯見7.8253；離岸人民幣(CNH)報6.3739；美元兌日圓報119.22；歐元企1.1051，英鎊處1.3158。金價報1,923美元。布油漲3.72%，報111.12美元，紐油升4.1%，報109美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨跌112點。
●恒生指數全日收報21,221點，跌191點或0.89%。國企指數收報7,244點，跌121點或1.66%；科技指收報4,416點，跌68點或1.53%。主板成交1,490億港元。美團倒跌6.13%。https://bit.ly/3ufu0MA
-華人置業去年蝕35.15億元，按年盈轉虧。
-晚市堂食4月21日起重新開放，餐飲股上漲。
-未來資產加推三隻ETF，包括ESG、元宇宙及電動車主題。
-亞洲SPAC教父：今年料最少40家在港上市。
-丘鈦科技去年賺8.62億人幣，不派末期息。
●滬綜指收升2點，農業股萬辰生物、浙農股份、北大荒等均升停板。https://bit.ly/3wno0Ut
●內地1年期及5年期LPR利率均維持不變。
●新西蘭2月錄3.85億紐元貿赤，62年最大。
●俄國最大貨運航空公司暫停旗下波音航班。
●俄國生產技術落後15年，高階晶片斷供勢重創科技業。
●南韓3月首20天出口增長10%，進口升近兩成。
●傳遊艇公司法拉帝啟動IPO，集資23.4億。
●晶片大戰出事了！ASML證實未來兩年難提供設備。
●糧食危機：
-人禍！北美鐵路停工 化肥運輸受阻。
-分析警告：短缺和漲價風暴已殺埋身。
●俄烏開戰影響深遠 100 Yen店或全軍覆滅。