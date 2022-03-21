耀才證券11個月賺逾5億元

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，香港證券業面臨內憂外患，成交不斷萎縮，新股有跌無升，市場氣氛之差劣，可謂前所未見。加上第5波疫情來勢洶洶，券商添置在家工作的設備令經營成本急劇上漲，在經營環境日益惡化的情況下，許多在香港「無上市、規模細、資金少、無盈利」的中小型券商早已瀕臨倒閉的邊緣；一通證券於上月底宣布結業，料在業界掀起寒蟬效應，證券業的淘汰潮勢必進一步惡化，券商賣盤亦乏人問津，導致結業潮在第二季陸續有來。