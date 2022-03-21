耀才證券11個月賺逾5億元
2022年03月21日 18:53
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耀才證券(01428)公布，2021至2022年度首11個月(即由2021年4月至今年2月)期間稅後純利約5.02億港元。客戶戶口總數突破52萬個。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，香港證券業面臨內憂外患，成交不斷萎縮，新股有跌無升，市場氣氛之差劣，可謂前所未見。加上第5波疫情來勢洶洶，券商添置在家工作的設備令經營成本急劇上漲，在經營環境日益惡化的情況下，許多在香港「無上市、規模細、資金少、無盈利」的中小型券商早已瀕臨倒閉的邊緣；一通證券於上月底宣布結業，料在業界掀起寒蟬效應，證券業的淘汰潮勢必進一步惡化，券商賣盤亦乏人問津，導致結業潮在第二季陸續有來。
集團持續投入更多資源為客戶提供更方便、廉宜、全面的產品及服務，以滿足客戶的所需所想。集團不斷推出多元化的市場營銷策略，包括：新增設美股盤前買賣服務、推出將股票轉到耀才可獲贈騰訊(00700)及高達20萬元的轉倉回贈優惠、開戶送股票及真正零佣、免收平台費等吸客優惠，同時致力開發「耀才證券(寶寶)」、「耀才期貨(豆豆)」APP的新功能，例如夥拍香港多間著名銀行，推出由香港金融管理局認可的「24小時電子即時直接付款授權(eDDA)」服務，讓客戶透過「寶寶」及「豆豆」APP作一次性簡單登記程序後，即可不受任何時差及香港假期的限制，全天候24小時隨時隨地存款並進行買賣。