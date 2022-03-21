恒大有救？傳轉售資產予國企化解債務危機

同時，境內發債主體恒大地產在內地交易所發公告，所有恒大地產存續公司債券自3月21日開市起停牌，以保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益。恒大停牌前報1.65元，恒大物業及恒汽車則分別報2.3元及3.52元。

恒大在今年一月底向債權人表示，爭取在未來六個月內提出初步重組方案。為化解債務風險，繼上月底向光大信託及五礦信託出售4個項目的相關股權後，據報恒大旗下恒大地產把南京恒澤房地產開發有限公司的30%股權，轉讓給央企中國航空工業集團旗下的中航信託。

在內地房地產行業的債務危機發酵下，去年中起，多間房企披露的合同銷售連月下行，外媒引述房地產行業數據提供商克而瑞研究中心總經理林波表示，住宅整體的「供、求、價」都在往下走，市場還沒有明顯回溫。

惹人關注的是，羅兵咸在辭任函指出，針對銀行回覆的詢證函中所述集團的個別銀行存款抵押，集團管理層須作出進一步澄清；所要求資料的提供及銀行確認函的收發工作落後於計劃。因此，該行無法於協定時間表內就集團去年度業績完成全部審核工作。