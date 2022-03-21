恒大有救？傳轉售資產予國企化解債務危機
2022年03月21日 19:08
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內地開發商中國恒大(03333)的債務困境似乎將迎來轉機，恒大、恒大物業(06666)及恒大汽車(00708)昨日開市前停牌，以待刊發一份載有內幕消息的公告。市傳恒大本周將舉行全球投資者電話會議，向投資者介紹重組框架。
同時，境內發債主體恒大地產在內地交易所發公告，所有恒大地產存續公司債券自3月21日開市起停牌，以保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益。恒大停牌前報1.65元，恒大物業及恒汽車則分別報2.3元及3.52元。
恒大在今年一月底向債權人表示，爭取在未來六個月內提出初步重組方案。為化解債務風險，繼上月底向光大信託及五礦信託出售4個項目的相關股權後，據報恒大旗下恒大地產把南京恒澤房地產開發有限公司的30%股權，轉讓給央企中國航空工業集團旗下的中航信託。
在內地房地產行業的債務危機發酵下，去年中起，多間房企披露的合同銷售連月下行，外媒引述房地產行業數據提供商克而瑞研究中心總經理林波表示，住宅整體的「供、求、價」都在往下走，市場還沒有明顯回溫。
其他房企消息方面，景業名邦集團(02231)預警去年純利按年減少不超過60%，主要因為不利宏觀市場環境及疫情影響下，項目的較低售價令毛利率下降，及確認收益低於預期。然而，該企去年合約銷售達41.16億元人民幣(下同)，按年升近兩成。
易居企業控股(02048)則表示，由於地產市場下行導致集團業務規模下降，以及多個房地產開發商客戶的信貸質素惡化，集團就客戶的未償還貿易相關應收款項的預期信貸損失確認額外虧損撥備，預警去年或轉蝕92億至96億元。
港股步入業績高潮之際，融信中國(03301)宣布，羅兵咸永道已辭任核數師，上周五起生效，加上內地疫情限制公司及時收集必要文件的能力，故預期無法完成必要程序，以令公司在月底前落實去年度的經審核合併財務報表，但擬在月底刊發未經審核年度業績，正委任新核數師。消息拖累融信股價急插7.34%。
惹人關注的是，羅兵咸在辭任函指出，針對銀行回覆的詢證函中所述集團的個別銀行存款抵押，集團管理層須作出進一步澄清；所要求資料的提供及銀行確認函的收發工作落後於計劃。因此，該行無法於協定時間表內就集團去年度業績完成全部審核工作。
此外，中國華融(02799)發盈喜，預告去年錄股東應佔淨利潤約3.7億元，扭轉2020年蝕逾千億元的頹勢，乃由於年內不良債權資產業務主動調整經營策略，加大資產盤活和現金回收，繼續保持了穩定的收入貢獻，亦未有如2020年般確認大額公允價值變動損失、信用減值損失和其他資產減值損失的情況。