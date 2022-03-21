穩經濟！內地確定實施大規模退稅

內媒報道，國務院常務會議確定實施大規模增值稅留抵退稅的政策安排，為穩定宏觀經濟大盤提供強力支撐。

所謂「留抵退税」，是對現在還不能抵扣、留着將來才能抵扣的增值税，予以提前全額退還。

會議指出，針對國內外形勢新變化，穩定經濟運行的政策要抓緊實施。今年留抵退稅約1.5萬億元人民幣(下同)，是穩增長穩市場主體保就業的關鍵舉措，也是涵養稅源、大力改進增值稅制度的改革。

會議決定，一是對所有行業小微企業、按一般計稅方式納稅的個體工商戶退稅近1萬億元。其中，存量留抵稅額6月底前全額退還，增量4月1日起按月全額退還。

二是對製造業、科學研究和技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、軟件和信息技術服務業、生態保護和環境治理業、交通運輸倉儲和郵政業等6個行業企業的存量留抵稅額，7月1日起辦理全額退還，年底前完成；增量4月1日起按月全額退還。

三是中央財政在按現行稅制負擔50%退稅資金基礎上，再安排1.2萬億元轉移支付資金，支持基層落實退稅減稅降費和保就業保基本民生等。新增留抵退稅地方負擔部分中央財政補助平均超過82%。

會議要求，加強資金監管，確保退稅資金直達市場主體、對地方的補助直達市縣基層，堅決打擊偷稅騙稅騙補行為。

另外，財政部下達2022年支持小微企業留抵退稅有關專項轉移支付財力補助4,000億元，用於地方保障小微企業增值稅留抵退稅，為小微企業雪中送炭，激發企業發展活力。

專項資金納入財政直達資金範圍，財政部將單獨調撥資金，支持地方切實做好退稅資金保障，確保將退稅資金及時足額退還給企業，其中小微企業存量留抵稅額將於6月底前一次性全部退還。