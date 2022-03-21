港交所：首兩月錄156億元流入香港ETF

他指出，目前共有155隻ETF於香港交易所上市，是前所未有的水平，也是與過去幾年愈來愈多的產品創新有所相關，並為香港ETF市場帶來良好的互動。雖然現時的資產管理規模略為縮減至約500億美元，但這主要是因為市場價格變動，而目前市場普遍向下。不過，投資者可以繼續增加在香港ETF市場的資產配置。

至於ETF通方面，羅博仁認為，ETF納入互聯互通可為ETF市場帶來更多增長動力，並能匯聚更多投資者，並擴大投資者的投資選擇，而港交所會繼續完善市場結構。惟未有披露時間表。

近期疫情和全球地緣政治局勢的發展下，引起市場波動。羅博仁指，近日香港ETF的成交量有所增加，也正好證明了ETF在市場波動和不確定性加劇時所提供的韌性。

他提到，在市場波動下，ETF作為流動性緩衝(Liquidity buffer)就像減震器(Shock absorber)一樣，而投資者需要留意ETF是擁有二級市場流動性的。因此，投資者增加或減少持倉並不會對標的市場產生太大影響。

他說，團隊經常關注ETF二級市場交易與一級市場活動的比率。一般情況下，比例大約是8:1，亦即在ETF二級市場上每交易8美元，實際上只有1美元會流入標的市場。在目前這麼波動的時期，如果該比率縮減，或會對市場產生負面影響。惟實際情況恰好相反，該比率正在增加，至約15:1。如果沒有ETF的話，所有這些資金都會直接流入標的市場。

他續表示，觀察到在市場下跌時，ETF投資通常會錄得淨買入。在香港，投資者都希望在價格下跌時透過ETF買入一籃子股票，這現象再一次說明ETF在市場波動期間所扮演的重要角色。