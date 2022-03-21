形品・星寓一房戶4年僅購5萬離場 料蝕使費

二手業主睇淡後市，寧願損手沽貨。大角咀形品・星寓一房單位，減價57萬元，以705萬元轉手，不足4年帳面只升值5萬元，連使費料蝕讓。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強指，小西灣藍灣半島1座高層E室，實用面積約451方呎，兩房間隔，海景，日前以1.7萬元獲承租，呎租約38元，屋苑現時約有70個租盤，入場費由一房戶的月租1.5萬元起。

●美聯范浩銘表示，鰂魚涌太古城金楓閣低層C室，實用面積約897方呎，套三房間隔，獲同區用家議價10萬元後，以1,390萬元購入，呎價約15,496元，新買家購入單位作換樓之用。

●世紀21北山嚴智贇指，北角海峰園南峰閣低層D室，實用面積約647方呎，兩房間隔，成交價1,090萬元，呎價約16,847元，新買家為區外換樓客，原業主於2012年9月以679萬元購入，持貨約10年帳面獲利411萬元，單位升值約61%。

●中原楊偉賢透露，跑馬地旭逸閣低層B室，實用面積約308方呎，一房間隔，連約692方呎特色平台，原先叫價900萬元，受股市波動及疫情影響，最終願減近7%，以838萬元易手，呎價約27,208元，新買家為投資客。

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九龍區

●美聯黃永財指，大角咀形品・星寓中層K室，實用面積約394方呎，一房間隔，吸引用家承接，單位原先叫價762萬元，因應疫情持續，原業主睇淡後市，決定減價57萬元，以705萬元沽貨，呎價約17,893元，單位於2018年5月以約700萬元購得，轉手帳面僅獲利5萬元，連使費料蝕讓。

●香港置業葉嘉俊指，長沙灣宇晴軒1座低層E室，實用面積約468方呎，兩房間隔，以約1.8萬元即放即吸引外區客洽詢，雙方議價後減租500元，以1.75萬元租出，呎租約37.4元，新租客為夫婦，心儀單位有裝修，睇樓一次即決定承租。

●中原曾文慧表示，大角咀港灣豪庭2座高層G室，實用面積約538方呎，套三房間隔，去年10月開價1,020萬元，期間多次因應市況而調整叫價，直至本月中調整至988萬元即獲洽購，最終累減57萬元或約6%，以963萬元成交，呎價約17,900元。

●利嘉閣黃育華指，牛池灣峻弦3座中高層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，享山景，原先叫租1.8萬元，日前以1.7萬元獲承租，減價1,000元或5.6%，呎租約34元，新租客為年輕夫婦，於九龍灣工作，屋苑現時有約25個單位放租，叫價由1.5萬元起。

●香港置業曹婉琴稱，啟德OASIS KAI TAK本月暫錄3宗買賣，包括5座中層C室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望啟德河景，以約1,400萬元放盤約4個月後，減價105萬元，外區客以1,295萬元承接，呎價約25,492元，原業主於2017年9月以約1,216.2萬元購入，轉售帳面賺約78.8萬元，物業升值約6%。

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新界區

●中原趙志賢表示，青衣灝景灣3座中層D室，實用面積約658方呎，套三房間隔，最初開價1,100萬元，買賣雙方議價後，降價100萬元，以1,000萬元成交，做價低市價約5%，呎價約15,198元，新買家為同區租客，見樓價近日回落即趁機入市。

●利嘉閣彭錦添指，青衣藍澄灣2座低層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，去年11月叫價680萬元，新近以618萬元易手，減價62萬元或9.1%，呎價約12,742元，原業主於2015年7月以約505萬元購入，持貨近7年帳面獲利113萬元，物業升值約22%。

●中原黃政遠透露，葵涌嘉寶大廈高層B室，實用面積約454方呎，三房間隔，去年12月叫價450萬元，上月中調整至400萬元即獲洽購，最終以385萬元成交，呎價約8,480元，新買家為上車客，原業主早於1974年僅以約4.6萬元買入，持貨約48年一直自用，物業帳面升值近83倍。

●利嘉閣司徒俊傑指，葵涌新葵芳花園E座中低層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，望市景，以617.5萬元沽出，呎價約15,135元，屋苑現時約有23個單位放售，叫價由610萬元起。

●祥益黃文樂表示，屯門盈豐園2座高層G室，實用面積約415方呎，兩房設計，原業主減價10萬元，吸引區內首置客由租轉買，以500萬元購入作自住之用，呎價約12,048元，稍低市於場價。

●祥益林偉光透露，屯門大興花園2期5座高層C室，實用面積約464方呎，兩房間隔，新買家為區內客，為鄰近家人居住及子女上學地點，方便往返，而原業主有意換樓，累減35萬元，獲上述新買家以至545萬元即睇即買，呎價約11,746元。

●美聯何燕煌稱，屯門居屋兆康苑H座高層2室，實用面積約483方呎，兩房連士多房間隔，於已補價自由市場最初開價570萬元，其後有見疫情嚴重，所以態度回軟，新買家亦在兩個月前已開始睇樓，獲減100萬元，以470萬元入市，較銀行估價低65萬元，呎價約9,731元。

●美聯李進豪表示，屯門茵翠豪庭單號屋中層戶，實用面積約577方呎，套兩房間隔，連逾190方呎平台，客人特意帶同支票睇樓，考慮過後決定承接，原業主開價約628萬元放售，議價後以613.8萬元成交，呎價約10,638元。

●美聯黃瑞麟稱，屯門居屋兆禧苑A座中層4室，實用面積約338方呎，一房間隔，外區買家看好屯門南的發展，加上原業主願意減價5%，單位於已補價自由市場售400萬元，呎價約11,834元。

●美聯龍國榮指，洪水橋采茵軒3座中層C室，套三房間隔，實用面積約686方呎，享內園池景，月前以約720萬元放售，有買家售出自住物業後，有見單位連車位放售，火速決定承接，雙方議價後以700萬元成交，呎價約10,204元。

●中原劉喜燕稱，元朗錦綉花園3月暫錄約10宗買賣，包括M段一街單號屋，實用面積約915方呎，2月放盤時開價約1,280萬元，見疫情嚴重，願擴大議價空間，日前議價後減至1,130萬元沽出，呎價約12,350元，新買家為區內租客。

●美聯林耀武指，大埔新達廣場3座中層C室，實用面積約489方呎，開價780萬元，其後減價近5%至742萬元，火速獲90後夫婦入市，呎價約15,174元，新買家等候上車多時，「吼準」樓市回調即入市，並且透過網上平台完成交易。

●中原徐家倫表示，大埔白石角區3月至今暫錄約7宗買賣，其中逸瓏灣8本月錄兩宗，包括3B座高層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，開價約870萬元，議價後以845萬元售出，呎價約17,105元，原業主於2019年以約677萬元購入，帳面獲利約168萬元，單位升值約24.8%。

●中原霍栢雄稱，火炭華翠園24座低層B室，實用面積約882方呎，套三房間隔，開價約1,260萬元，議價後連兩車位以1,255萬元易手，呎價約14,229元，原業主則於2018年以1,188萬元購入，持貨約4年帳面獲利67萬元，單位升值約5.6%。

●中原周家傑指，沙田御龍山7座低層B室，實用面積約1,011方呎，套三房及儲物房間隔，開價約1,800萬元，議價後以1,730萬元易手，呎價約17,112元，原業主於2008年以999.5萬元購入，持貨約14年帳面獲利約730.5萬元，單位升值約73.1%。

●中原曾展鵬透露，沙田河畔花園3月暫錄3宗買賣，最新錄得E座高層3室成交，實用面積約242方呎，兩房間隔，開價約470萬元，議價後以460萬元沽出，呎價約19,008元，新買家為用家。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城40座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤1個月，當時叫價528萬元，減幅4.2%，減22.2萬至505.8萬元沽出，呎價17,810元，原業主於2019年1月購入，當時作價428萬元，滿SSD即沽售，帳面獲利77.8萬元，單位升值約18%。

●中原黎宗文表示，沙田第一城3月暫錄10宗買賣，最新錄36座高層D室，實用面積約307方呎，兩房間隔，早前叫價約608萬元，日前議價後以565萬元易手，呎價約18,404元。

●中原蔡創文指，大圍瑞峰花園剛錄本月首宗買賣，單位為5座中層B室，實用面積約1,521方呎，原則套四房改套兩房間隔，早於2020年10月放盤，當時叫價約2,250萬元，議價後連車位以約1,984萬元易手，呎價約13,044元，新買家為同區分支家庭。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山3月暫錄約46宗二手買賣，其中泓碧5座中層C室，實用面積約318方呎，一房間隔，開價約748萬元，議價後以685萬元易手，呎價約21,541元，原業主於2019年以568.5萬元購入，持貨約3年帳面獲利約116.5萬元，單位升值約20.5%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎海2座高層A室，實用面積約496方呎，兩房間隔，原先叫價920萬元，放盤兩個月，累減30萬元，至890萬元成交，呎價約17,944元，原業主於2018年1月購入上址，當時作價748萬元，持貨4年帳面獲利142萬元，單位期內升值約19%。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山聽濤雅苑4座低層C室，實用面積約755方呎，三房間隔，望園景，原先開價1,020萬元，放盤兩個月，減價50萬元，減幅約5%，獲買家以970萬元購入，呎價約12,848元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢銀海山莊9座B室，實用面積約1,218方呎，套三房間隔，享海景，放盤時叫價2,188萬元，累減385萬元，減幅達約17%，終以1,803萬元連車位成交，呎價約14,803元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋寶明苑寶柏閣高層5室，實用面積約212方呎，望內園景，屬開放戶設計，上月於已補價自由市場放盤叫價358萬元，累計減價31.2萬元，減幅約8.7%，獲外區客以326.8萬元購入，呎價約15,415元。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳MALIBU第1A座高層D室，實用面積約559方呎，兩房連儲物室間隔，新近以1,180萬元易手，呎價約21,109元，原業主於2018年6月以約1,129.2萬購入，持貨約4年帳面獲利50.8萬元，物業升值約4%。

●中原柯勇指，將軍澳過去兩日錄29宗買賣，本月則暫錄122宗，較上月同期100宗上升約22%，區內東港城7座中高層E室，實用面積約619方呎，套三房間隔，成交價885萬元，呎價約14,297元。

●美聯方思賢表示，將軍澳維景灣畔3月暫錄約11宗買賣，當中剛過去週末佔約5宗，其中10座高層E室，實用面積約498方呎，剛以898萬元易手，較原叫價920萬元，調減22萬，呎價約18,032元。

●美聯梁傑稱，將軍澳中心2座高層F室，實用面積約684方呎，套三房間隔，放盤叫價1,000萬元，因應疫情持續，早前曾減至980萬，90後新買家睇好跨灣大橋即將落成，經過跟原業主議價之後，決定斥資965萬元入市，呎價約14,108元，創同類型單位近一年成交價新低。

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