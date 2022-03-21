【夜市UPDATES】美股先升後回　險企Alleghany升25%

美股周一(21日)開市後先升後轉跌，道指跌188點，至34,566點；標指跌10點，報4,452點；以科技股為主的納指跌122點，報13,771點。恒指夜期報21,322點，高水101點。

摩根士丹利表示，上一次美國經濟衰退完結至今僅過去約22個月，惟該行的經濟周期模型顯示，目前的周期已升至接近上一次的高位，反映近期的反彈速度快得不尋常，現時美國經濟正處於「擴張」階段尾聲，按這步伐將於2至4個月內達頂，其後5至10個月便邁進「下降」期。

該行警告，美國經濟衰退或不會立即出現，但盈利減少或比早前預期的更差，建議投資防守性高、營運效率較高及能產生高現金流的股票。

上月芝加哥聯儲銀行全國活動指數由0.69點跌至0.51點，但稍高於高市場預期的0.5點。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克預期今年加息6次，比上周出爐「點陣圖」所預測的少一次，2023年再加兩次，主要是經濟前景的不確性增加。

全球通脹高企，歐洲央行行長拉加德否認歐元區將面臨滯脹，即使在最惡劣的情況下，包括在天然氣和汽油上對俄實施制裁，以及俄烏戰爭長期並持續惡化，經濟增長相信仍有2.3%。她拒絕討論歐央行的貨幣立場，但重申歐洲與美國的經濟周期不同。

企業消息方面，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡宣布6年最大宗併購，擬每股作價848.02美元現金全購保險公司Alleghany，涉資116億美元(約904億港元)，預計今年第四季完成交易。Alleghany的保險業務涉及財產、意外傷亡及再保險等。巴菲特在聲明指，巴郡將是Alleghany「完美的永久居所」，已密切觀察該企60年。巴郡股價升1%；Alleghany升25.08%。

內地電商巨頭拼多多公布，去年第四季收入按年增長2.57%至272.3億元人民幣(下同)，純利66.19億元，非公認會計準則(non-GAAP)純利84.44億元，按年均虧轉盈。該企去年錄得交易總額(GMV)增長46.37%至2.441萬億元，活躍買家增長10.18%至8.687億戶，並會將上季盈利撥於100億元農業發展的計劃。拼多多在美股價升7.86%。

波音客機再出現事故，​​中國東方航空一架波音737-800客機周一(21)日在廣西自治區梧州市上空墜毀，波音股價跌6.33%。