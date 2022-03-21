印度4月起徵高達30%虛幣稅　南韓擬重推ICO

近年市場對虛擬貨幣相關服務需求甚殷，惟各國政府對此監管態度不一。早在今年2月，印度財政部在年度預算演講中已透露，提議對數碼資產轉讓收入徵收數碼資產稅，並擬於4月起的會計年度推出數碼盧比。外媒引述最新消息指，印度政府擬於4月1日開始，將所有虛擬貨幣資產歸類為商品或服務，並對其收益徵收30%的稅款，惟有關官員強調，當局此舉並不代表向虛擬貨幣賦予法律地位。

目前，虛擬貨幣於當地被歸類為金融服務，當局對交易所的交易徵收18%的服務稅。據悉，有財政部官員認為，虛擬貨幣交易類似於賭博及彩票，故收取與彩票獎金相同的稅款。虛擬貨幣交易平台WazirX指出，目前印度有近1,000萬名虛擬貨幣用戶，以去年約1,000億美元總交易量推算，計劃一旦實施，將為當局每年帶來可觀的額外稅收。

除徵收利得稅外，當局亦在每筆交易中徵收1%的源頭扣除稅(TDS)「保底」，即投資者在每一次交易中，需向當局繳交佔資產1%的稅款，惟可抵銷收益徵稅。

印度稅務部亦嚴打因虛擬貨幣獲利而逃稅的行為，據報當局正審查約700名高價值虛擬交易投資者，他們均沒有提交納稅申報表，或宣稱零收入。

另一方面，虛擬資產專家上周在南韓國會中討論候任總統尹錫悅競選時對虛擬貨幣的承諾，當中包括恢復首次代幣發行(ICO)計劃。部分南韓「幣圈」人士建議，當局應為ICO提供白皮書範本，以保護投資者免遭詐騙；同時該書應以韓文編寫，為投資者提供足夠資訊以作出投資決定。