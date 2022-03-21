發展商續推貨尾 周一暫錄8宗成交
2022年03月21日 21:40
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全新盤欠奉，發展商續推貨尾單位，並將早前遭終止交易的單位重新發售。周一(21日)市場暫錄8宗一手成交，並分布於多區。其中，有市區項目的一房單位以逾779萬港元沽出，呎價逼近3萬元。
●元朗PARK YOHO Genovs周五招標發售2伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Genovs，落實於周五(25日)以招標形式發售2伙，包括第19座10樓B室及第19座11樓B室，實用面積同為932方呎，均屬三房連儲物室間隔。2伙單位會於當日上午10時招標，同日晚上7時截標。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約29,995元
恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN，周一錄得A座8樓A3室的成交，實用面積260方呎，一房間隔，成交價779.88萬元，呎價約29,995元。
●何文田瀚名連2伙三房 單日吸金7,697.6萬
嘉里建設(00683)旗下何文田瀚名，周一連沽2伙三房單位，單日套現約7,697.6萬元。最新透過招標沽出的單位為17樓A室及17樓B室，實用面積同為1,132方呎，採三房間隔，各以3,848.8萬元成交，呎價同為34,000元。
●將軍澳海茵莊園兩房售829.1萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周一沽出第2座3樓A8室，實用面積406方呎， 兩房連儲物室間隔，以829.1萬元成交，呎價約20,421元。資料顯示，該盤月內暫沽2伙。
●白石角朗濤兩房連天台戶1,085.5萬沽
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，最新沽出第7B座16樓F室，實用面積552方呎，兩房間隔，連552方呎天台，成交價1,085.5萬元，呎價約19,665元。
●白石角海日灣II兩房售927.3萬
大埔白石角海日灣II本月累計沽出5伙，最新沽出第12座16樓F室，實用面積581方呎，兩房連儲物室間隔，以927.3萬元成交，呎價約15,960元。
●愉景灣意堤三房2,520萬元
香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤，周一錄得今年首宗成交，屋苑的8座11樓B室，實用面積1,379方呎，採三房間隔，成交價為2,520萬元，呎價約18,274元。
●啟德尚‧珒溋周五重售早前取消交易的三房戶
龍湖集團(00960)及合景泰富(01813)合作發展的啟德尚‧珒溋，上載銷售安排，將日前取消交易的單位重售。上述單位為第2座38樓G室，實用面積654方呎，原本於去年6月以1,961.43萬元沽出，惟交易於上周四終止。發展商落實於本周五以先到先得形式，重售上述單位。
●旺角利奧坊‧曦岸本月開齋 兩房約1,118萬沽
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧曦岸，新近錄得本月首宗成交，沽出2座20樓B室，實用面積413方呎，採兩房間隔，以約1,118.59萬元成交，呎價約27,085元。
●大圍站柏傲莊III累計169宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得169宗終止買賣個案，佔成交量845宗的20%，而涉及總成交金額逾27.1億元。
據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增2宗個案，單計本月累計有9宗。新近錄得的個案包括1A座18樓A室，實用面積991方呎，四房間隔，原本於去年6月12日及6月21日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以2,326.4萬元成交，當時呎價約23,475元，惟交易已於上周五(18日)終止。