發展商續推貨尾　周一暫錄8宗成交

全新盤欠奉，發展商續推貨尾單位，並將早前遭終止交易的單位重新發售。周一(21日)市場暫錄8宗一手成交，並分布於多區。其中，有市區項目的一房單位以逾779萬港元沽出，呎價逼近3萬元。

●元朗PARK YOHO Genovs周五招標發售2伙

●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約29,995元

●何文田瀚名連2伙三房 單日吸金7,697.6萬

●將軍澳海茵莊園兩房售829.1萬元

●白石角朗濤兩房連天台戶1,085.5萬沽

●白石角海日灣II兩房售927.3萬

大埔白石角海日灣II本月累計沽出5伙，最新沽出第12座16樓F室，實用面積581方呎，兩房連儲物室間隔，以927.3萬元成交，呎價約15,960元。

●愉景灣意堤三房2,520萬元

●啟德尚‧珒溋周五重售早前取消交易的三房戶

●旺角利奧坊‧曦岸本月開齋 兩房約1,118萬沽

●大圍站柏傲莊III累計169宗終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增2宗個案，單計本月累計有9宗。新近錄得的個案包括1A座18樓A室，實用面積991方呎，四房間隔，原本於去年6月12日及6月21日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以2,326.4萬元成交，當時呎價約23,475元，惟交易已於上周五(18日)終止。