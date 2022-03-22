東方日報B1：舖位租值喪插五成

新冠肺炎疫情肆虐，重創本港零售市場，舖位租金連年暴瀉，尤其核心購物區最嚴重。據差餉物業估價署最新資料，銅鑼灣及旺角主要街道舖位租值持續向下，其中，旺角區出現多宗勁挫約50%個案。

上述兩個地區主要街道，在過去兩年多疫情爆發以來，已出現歷來最多的吉舖及短約舖，反映舖租受旅客絕迹及防疫禁聚措施拖累下，已經下跌至多年以來的低位。例如曾經獲得大型國際時裝品牌承租的旺角西洋菜街1A號百寶利商業中心商舖部分，其中地下10號及11號舖連1樓，新財政年度（2022至23年度）應課差餉租值只546萬元，較本年度（2021至22年度）的1,092萬元，大幅下跌約50%，已連跌3個年度，較該舖高峰期租值1,512萬元，更低出約64%。

事實上，旺角街舖最新租值跌幅為各核心區最大，其中，西洋菜南街51號地下5A舖，下年度租值也跌至31.8萬元，較本年度63.6萬元，挫約五成。區內如奶路臣街8A號地下連閣樓，最新租值僅219.6萬元，按年減少218.4萬元，挫幅約49.9%。

至於另一重災區銅鑼灣，雖然未有街舖租值跌達五成個案，但不少跌幅都達四成。當中曾經是全港呎租金最高的景隆街，最新租值挫幅為區內最大，其中景隆街2號地下A1號舖租值21.6萬元，按年大減14.4萬元，跌幅約40%。該舖高峰期租值曾達128.4萬元，現累挫約83%。

毗鄰B號舖年租值35.4萬元，也挫約39.8%，較高位也低約86%。至於同區記利佐治街1號，最新租值384萬元，按年雖跌約30.4%，但已較之前挫幅約51.6%明顯減少。

而區內渣甸街5至19號京華中心地庫至4樓巨舖，曾租予美國大型內衣品牌，但早於2020年初已退租交吉至今，該舖最新租值約5,580萬元，按年再跌1,692萬元，挫幅約23.3%，較2017至18年度的租值逾1.49億元，低約63%。

另一邊廂，同樣受累於零旅客的上水及元朗區，街舖最新租值跌幅相對較細，一般跌幅只有約5至10%，其中龍琛路76號地下，下年度租值約148.8萬元，按年跌約10.1%。元朗個別街道舖位租值更錄得升幅，如教育路46號及50號兩個地舖，最新租值同樣由136.8萬元，調升至150萬元，升幅約9.6%。

中原工商舖董事總經理潘志明指出，零售核心區沒有內地個人遊及海外遊客支持下，原先的奢侈品及化妝品店有收縮無擴充，租客轉為口罩、手機配件等民生商戶或短租為主，這類租客付租能力較低，很多業主會向差估署反映實際租務收益狀況，以降低差餉水平。反觀元朗等民生地區並非依靠旅客生意，疫情封關對其打擊未必太大，舖位空置率遠較市區為低，租金走勢相對穩定。

他續稱，有關租值數據尚未反映第5波疫情帶來的影響，新一輪疫情擴散速度很快，不少店舖暫停營業，對租金傷害很大，但相信舖位市場最黑暗日子已經出現，展望下月政府逐步放寬社交限制等，冀能幫助舖位租務市場逐步回復正常。