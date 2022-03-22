俄政府警告：歐盟禁運俄石油「將會打擊所有人」

外媒報道，俄羅斯克里姆林宮發言人Dmitry Peskov周一(21日)表示，歐盟若禁止進口俄羅斯石油，將對全球原油市場產生深遠影響，而歐洲自己受到的衝擊最大。

Peskov指出，這個決定將會打擊所有人，相信美國人不會損失太多，但歐洲人將會「很難過」。

目前，幾個歐盟國家正在推動對俄羅斯的第五輪制裁，但多國反對在新一輪制裁措施中加入俄羅斯石油進口禁令。

歐盟是俄羅斯原油和燃料最大的消費者，如果禁令獲得通過，歐盟將加入美國和英國的行列。儘管沒有全歐洲的正式禁令，俄羅斯原油和成品油的傳統買家一直持謹慎態度，甚至不願接受該國的貨物。這種所謂的自我制裁導致了原油價格的更大波動。

任何針對俄羅斯石油的制裁措施都將主要取決於德國。德國總理的首席發言人Steffen Hebestreit重申，德國目前依賴從俄羅斯進口石油，拒絕實施禁運。

匈牙利也表示反對，該國外長Peter Szijjarto表示，制裁能源對匈牙利來說絕對是一條紅線，直言「我們不會支持危及匈牙利能源安全的制裁。」

歐盟任何對俄羅斯制裁的決定都需要得到所有27個成員國的一致同意。歐洲領導人將於周四在布魯塞爾開會，石油禁運的想法可能會有討論。