美股收市挫201點　結束5連升

聯儲局主席鮑威爾警告通脹太高，或加大升息力度，美國股市周一(21日)下挫，當中，道指結束連續5日升勢。道指收報34,552點，跌201點或0.58%；標指收報4,461點，跌1點或0.04%；納指收報13,838點，跌55點或0.4%。

鮑威爾周一表示，聯儲局已經準備好加息半厘(即50個點子，市場普遍預期今年每次加息25個點子)，以抑制經濟增長過熱，並決心緩解高企的通脹水平。

對於經濟前景，摩根士丹利表示，上一次美國經濟衰退完結至今僅過去約22個月，惟該行的經濟周期模型顯示，目前的周期已升至接近上一次的高位，反映近期的反彈速度快得不尋常，現時美國經濟正處於「擴張」階段尾聲，按這步伐將於2至4個月內達頂，其後5至10個月便邁進「下降」期。

該行警告，美國經濟衰退或不會立即出現，但盈利減少或比早前預期的更差，建議投資防守性高、營運效率較高及能產生高現金流的股票。

企業消息方面，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡宣布6年最大宗併購，擬每股作價848.02美元現金全購保險公司Alleghany，涉資116億美元(約904億港元)，預計今年第四季完成交易。Alleghany的保險業務涉及財產、意外傷亡及再保險等。巴菲特在聲明指，巴郡將是Alleghany「完美的永久居所」，已密切觀察該企60年。巴郡股價全日升2.34%；Alleghany收市升24.94%。

內地電商巨頭拼多多公布，去年第四季收入按年增長2.57%至272.3億元人民幣(下同)，純利66.19億元，非公認會計準則(non-GAAP)純利84.44億元，按年均虧轉盈。該企去年錄得交易總額(GMV)增長46.37%至2.441萬億元，活躍買家增長10.18%至8.687億戶，並會將上季盈利撥於100億元農業發展的計劃。拼多多在美股價先升後回，全日收跌6.13%。

波音客機再出現事故，​​中國東方航空一架波音737-800客機周一日在廣西自治區梧州市上空墜毀，波音股價收市跌3.63%。