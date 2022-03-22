陳蓓敏：港股短線屬整固格局

美國聯儲局上周會議，宣布加息25點子，為加息周期揭開序幕，市場預期六月縮表，並估計年內共加息1.75厘。短線不明朗因素剔除後，歐美股市做好。俄烏局勢未見曙光，外圍各方勢力馬不停蹄，盟友表態站邊。美國總統本周出訪歐洲與七國領袖談如何支援烏克蘭對抗俄國。這顯示地緣風險仍見緊張，油價可受支持。俄國股市昨晚復市，過往累積跌幅甚深，昨日表現對短線有指導性指引。

人民銀行公開連續兩日進行300億人民幣逆回購操作，單日淨投放200億元，並公布貸款市場報價利率(LPR)不變，一年期利率為3.75%，5年期以上為4.6 %。再加上，恒大系公司停牌，內房板塊再度回軟。內房行業正處於汰弱留強、重組及收購合併大時代，宜擇强之選。國內股市表現平穩。港股經歷上周大時代血洗後，終見回穩，昨日高見21,823後即回落至21,100水平。短線見整固於20,800至21,800點間。科技指數支持於10天線4,200點水平。特首宣布暫緩強檢，取消9個國家禁飛令，放寬社交措施，市場對疫情變化有保留。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)