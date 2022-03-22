廖嘉豪：政策趨明朗　提振中資股

自2月中旬以來，中國股市面臨愈來愈大壓力。地緣政治風險升級、中概股ADR退市擔憂、疫情反彈需收緊封鎖措施、反壟斷等監管持續，還有刺激經濟政策似乎未見明顯效果，這一系列負面因素抑制了市場情緒，再加上槓桿和衍生工具平倉，加劇了市場跌勢。終於中國政府出手，在強烈的市場憂慮中，高調提高政策透明度，市場配合挾淡倉，中資股開始出現似樣反彈。

轉捩點最主要是上星期三，中國副總理劉鶴主持了金融穩定發展委員會專題會議，六大監管機構在會議後很快公布跟進行動。首先回應了房地產風險，面對樓市需求持續收縮，內地對開發商的信貸支持可能進一步加大，財政部甚至直接預告，中國今年內不會擴大房產稅改革試點。至於宏觀經濟刺激措施方面，國務院金融委和人民銀行承諾採取「積極」的貨幣政策，「保持新增貸款適度增長」。針對市場對互聯網平台公司監管的疑慮，領導人的言論雖然暗示重組和反壟斷措施可能會繼續，但強調將加強溝通，以避免對市場衝擊。還有在美國及香港雙重上市的中概股，可能被迫在美退市的風波，近期再度引起市場關注，國務院金融委表示，中國將繼續支持中國企業在海外上市，美中兩國已經「取得進展，將提出具體方案」，似乎達成避免ADR退市共識的機會可能增加。

近日內地疫情回升，觸發了外界對內地經濟復甦的戒心，不過中國領導人強調會盡量減低控疫對經濟的影響，例如中國兩年來首次就官方發布的新冠治療方案作出重要修訂，修訂後方案確認，大多數以前接種過疫苗的Omicron患者，沒有症狀或症狀輕微，那些有輕微症狀的患者，可以被隔離而不是住院，出院患者的強制居家隔離時間從14天減半至7天。由此可見，控疫政策亦出現放鬆初步信號，封鎖措施對近期經濟影響或可控。

槓桿和衍生品/結構性產品平倉加劇了過去幾周的劇烈拋售。市場過去幾天從嚴重超賣中反彈，但估值仍然低迷。以恒生指數為例，其現金及短期投資品在3月15日的價值，已升至相當於恒指整體市值的1.5倍，創紀錄新高。3月17日，大市反彈後這一比率已回落至1.3倍。從歷史上看，當它在2009年、2012年和2020年達到1.2倍以上時，未來12個月回報率為24至53%。此外，恒指市帳率和預測市盈率已跌至亞洲金融危機水平以下，大市近幾日反彈後，仍分別維持在0.9倍和10.0倍。隨着政策方向比一個月前更加清晰，仍然看好中國股票。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪