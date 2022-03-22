道指跌201點　紐油升7%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.48；港匯處7.8243；離岸人民幣(CNH)見6.3677；美元兌日圓報119.6；歐元企1.1017；英鎊處1.3167。金價報1,935美元。布油報116.37美元，紐油處111.39美元。比特幣報4.09萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水230點。

●道指結束連續5日升勢，收報34,552點，跌201點或0.58%；標指收報4,461點，跌1點或0.04%；納指收報13,838點，跌55點或0.4%。

●聯儲局主席鮑威爾周一(21日)表示，聯儲局已經準備好下次會議加息半厘，以抑制經濟增長過熱，並決心緩解高企的通脹水平。市場普遍預期今年每次加息0.25厘。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報21,414點，升193點或0.9%。

●即月恒生指數夜期收報21,411點，升176點，高水190點，成交33,027張。

●騰訊音樂宣布，尋求通過介紹上市方式在香港二次上市，意味到騰訊音樂有望和蔚來汽車一樣，只在香港直接上市，並不融資。

●美國負責網絡和新興技術的副國家安全顧問Anne Neuberger周一表示，拜登政府警告俄羅斯可能對美國的關鍵基礎設施發動網絡襲擊。

●紐約4月期油收報每桶112.12美元，升7.42美元或7.08%，上周累跌4.23%；布蘭特5月期油收報每桶115.62美元，升4.19美元或3.88%，上周則累跌逾4.2%。

●俄羅斯克里姆林宮發言人Dmitry Peskov周一表示，歐盟若禁止進口俄羅斯石油，將對全球原油市場產生深遠影響，而歐洲自己受到的衝擊最大。

●紐約4月期金收報每安士1,929.5美元，微升20美仙。

●英國富時100指數收報7,442點，升37點或0.51%；法國CAC指數收報6,582點，跌37點或0.57%；德國DAX指數收報14,326點，跌86點或0.6%。