港股持續做好　阿里巴巴領漲　滙豐升逾1%

港股高開近百點後窄幅上落，恒生指數最多升過250點，高見21,471點，暫維持200點升幅。國企指數升90點；科技指數升50點，主板成交460億港元。

阿里巴巴繼續撐市，暫升4.7%企103元水平。其他大型科網股個別發展，京東集團升2%；小米集團升1.5%；美團升1.4%。騰訊逆市跌0.5%；快手跌0.5%。

滙豐控股亦發力，暫升1.6%企52元。其他金融股靠穩，友邦保險、中國平安、香港交易所、建設銀行升0.1%至0.5%。

其他藍籌股方面，兩隻內需股申洲國際及李寧齊飆7.3%表現最佳。油價勁彈，中國海洋石油飆3.2%；中國石油升3.4%。中華煤氣停派紅股，股價挫逾14%；同系恒基地產亦跌3.1%。

【09:20】港股向好 阿里巴巴漲3% 煤氣受壓

港股開市靠穩，恒生指數升97點或0.46%，報21,319點；國企指數高開44點或0.62%，報7,289點；科技指數升24點或0.55%，報4,440點。

大型科網股普遍上升，阿里巴巴加大回購規模，股價升3.2%報102.3港元。京東集團升1.6%；小米集團升0.9%；騰訊跌0.6%。

金融股合力撐市，友邦保險升0.8%；建設銀行升0.7%；香港交易所升0.6%；滙豐控股無起跌；中國平安跌0.1%。

中華煤氣停派紅股，股價開市挫10.6%，報10.38元。