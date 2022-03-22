鄧聲興：華潤燃氣去年業績佳　上望阻力39元

公司業績表現良好，主要受惠於集團不斷鞏固在大型城市和發達區域城市燃氣市場的核心優勢，令集團在中國營運的城市燃氣項目平均氣化率由2020年末的52.4%升至2021年末的55%。

期內，集團天然氣銷售量達340.82億立方米，按年增長17.4%。其中，工業銷氣量錄得182.12億立方米，增長22.5%，佔集團銷氣量53.4%。於新用戶開發方面，期內集團新開發工商業用戶達3.90萬戶；新開發居民用戶352.40萬戶，升15.4%。未來，在「碳達峰、碳中和」的背景下，相信中國清潔能源市場能保持良好發展趨勢，為集團清潔能源銷售業務和綜合服務業務的長遠發展注入持續增長動力。阻力位為39元，支持位在27元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)