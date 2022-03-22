【高盛推介】阿里回購領漲恒指 騰訊逆市跌
2022年03月22日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(21日)反彈升約0.8%，周二(22日)早段重上100港元關口，最高見104.4元。現報103.3元，升約4.2%，跑贏大市。阿里公布，董事會己授權將股份回購計劃總額由150億美元上調至250億美元，增加三分二，計劃有效期至2024年3月止。而另一重磅科技股騰訊控股則逆市倒跌，現報368.8元，跌近1%。
觀察個股輪證資金流向，阿里認購證於上周五(18日)錄得約390萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出止賺。認沽證於周一獲資金轉向流入。牛熊證方面，周一部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金較集中在85元收回區域的產品。周二繼續見資金流出認購證，並轉倉部署貼牛換取更高槓桿，另外也有小量資金流入認沽證開淡倉。
騰訊方面，資金繼續流入好倉部署，周一超過1000萬元流入。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨阿里購(23523)。高槓桿選擇可留意屬輕微價外、換股比率50兌1的高敏感度阿里購(24242)。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市阿里牛(51242)，遠牛選擇可留意阿里牛(67042)，與現價有約13及23元收回距離。
阿里購23523，行使價118.28元，2022年7月8日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、低街貨。
阿里購24242，行使價138.98元，2022年6月27日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿、輕微價外、高敏感度。
阿里牛51242，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率6.2倍，新上市貼牛。
阿里牛67042，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率3.9倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
阿里沽11181，行使價92.23元，2022年6月13日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。
阿里熊67484，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率3.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
騰訊方面，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價490元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(19563)。中期選擇可留意低街貨騰訊購(11630)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(66911)，與現價有約30元收回距離。
騰訊購19563，行使價480.58元，2022年5月30日到期，實際槓桿10.4倍，行使價490元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購11630，行使價460.25元，2022年7月12日到期，實際槓桿7.4倍，中期、低街貨。
騰訊牛66911，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍。
騰訊沽11632，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿4.1倍，中期。
騰訊熊57224，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，高槓桿貼熊。
騰訊熊55036，收回價430元，行使價433元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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