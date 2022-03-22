陳炳強：港股反彈乏力 兩桶油博升一成
2022年03月22日 10:44
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資深股評人陳炳強表示，美國聯儲局主席鮑威爾指出，有機會更大幅度加息以遏抑通脹，隔晚美股回落。港股走勢較美股弱，恒指3月初的急跌產生的大裂口仍未完全回補，且大部分好消息已反映，反彈動力不足，預計港股短期將會窄幅波動，恒指料於21,300點至22,300點之間上落，值博空間較低。
歐盟討論禁止俄羅斯石油入口，紐約期油周一(21日)升逾7%。陳表示，紐約期油早期最高達130美元一桶，認為現時仍有空間上升。如果俄烏局勢沒有緩和，加上伊朗石油禁運未必會放鬆，油價可能逼近以前高位，但升上130美元以上可能性則不高。油價上升有利中海油(00883)及中石油(00857)，估計有約一成上升空間，但因應環球經濟放緩，油價需求會被低估或回落，要留意高位會有阻力。
中華煤氣(00003)業績倒退並停派紅股，陳認為市場難以避免失望，其純利下跌主要受疫情拖累，加上其固定資產、生產設施需要重估價值，阻礙盈利發展。他預料，公司經營環境未必能在下一年大幅改善，加上息率偏低，股價現雖處於低位，但吸引力仍然不足，持貨者可待股價反彈至11港元附近再考慮作其他部署。