陳炳強：港股反彈乏力　兩桶油博升一成

資深股評人陳炳強表示，美國聯儲局主席鮑威爾指出，有機會更大幅度加息以遏抑通脹，隔晚美股回落。港股走勢較美股弱，恒指3月初的急跌產生的大裂口仍未完全回補，且大部分好消息已反映，反彈動力不足，預計港股短期將會窄幅波動，恒指料於21,300點至22,300點之間上落，值博空間較低。