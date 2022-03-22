東航客機墜毀　波音737 MAX重返中國市場存暗湧

外媒報道，中國於2018年及2019年印尼獅子航空及埃塞俄比亞航空先後發生波音737 MAX 8客機墜機事件後，率先宣布停飛737 MAX，也是全球少數尚未恢復該款客機商業航班的主要市場。業界消息人士表示，波音為東航旗下的上海航空製造的一架737 MAX客機，上周從西雅圖起飛前往波音舟山廠，此舉被認為是737 MAX機型即將在中國恢復服務。根據航班跟踪網站FlightRadar24的數據，該飛機上周二(15日)降落在關島，隨後一周內都沒有移動。

CFRA Research分析師Colin Scarola指出，如果因為這宗墜機事故，進一步延後MAX機型回歸中國市場，他不會感到驚訝，因為中國的航空監管機構在安全問題上執行的非常徹底。有知情人士透露，波音已經為中國客戶製造了140多架MAX客機，正待該機飛款在中國恢復商業服務後交付。

東航目前已全面停飛旗下共89架的737-800客機，傑富瑞分析師認為，中國監管機構不太可能全數停飛737-800客機，因為一次停飛逾千架飛機，將對其國內航空市場營運造成衝擊。