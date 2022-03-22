【高盛推介】美國兩年國債升穿2厘　滙豐、中銀反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：美國兩年期國債孳息率升穿2%，重上疫情前水平。美聯儲主席鮑威爾表示，於5月及往後的數次議息會議上，不排除一次性升息50個基點的可能。

滙豐控股周一(21日)微跌不足0.1%，周二(22日)持平開市後隨即上升，最高見52.65港元，突破半個月高位。現報52.5元，升約2.2%。滙控公布，周一於倫敦市場回購60.82萬股，涉資304.75萬英鎊。

中銀香港周一微跌約0.2%，周二早段亦反彈，最高見29元。現報28.55元，升約0.5%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期滙控認股證獲資金沽出，並轉移部署牛熊證。周一部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金集中在48元以上收回價的近牛。熊證於周一繼續獲資金流入，並集中在54元收回區域的產品。

中銀香港方面，認購證於周一獲資金轉向流入，有約150萬元。

滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿9.8倍，貼價、行使價52至58元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

滙豐購22709，行使價63.98元，2022年10月21日到期，實際槓桿8.9倍，中年期，適合中線部署。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率6.9倍，高槓桿近牛。

滙豐沽22456，行使價46.45元，2022年7月11日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿、低街貨。

滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率5.9倍，近8元收回距離遠熊。

中銀購27430，行使價34.9元，2022年07月25日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿。

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