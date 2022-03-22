日清去年賺3.03億　連特息派17.47仙　香港恐慌購物潮消退

香港業務方面，集團指隨着放寬若干社交距離措施，生活模式已大致回復正常，恐慌性購物熱潮及囤積生活必需品的現象於年內有所消退。然而，旅遊限制及香港通往中國及海外的邊境並未完全開放，整體消費水平尚未恢復至疫情前水平。

來自香港業務的收入增加3.4%至14.66億元，受益於非即食麵業務（冷凍食品、蔬菜及果汁、鮮切蔬菜、洋菓子）及分銷業務在需求並無突然激增（尤其是在2020年初疫情爆發下對袋裝即食麵的需求）下的收入增長。目前，來自香港業務的收入佔集團收入37.9%。就分部業績而言，香港業務大幅減少25.4%至1.23億元，主要歸因於原材料價格急升及與品牌投資有關的開支增加所致。

去年中國經濟蓬勃增長，在疫情受控後國內需求持續增加，復甦力度持續增強。公司中國業務收入增加14.3%至24億元，受益於顧客繼續青睞新口味及優質產品，杯裝即食麵銷量增加。