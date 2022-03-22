【產經直播】煤氣停派紅股　股價大跌點算好？

美國聯儲局主席鮑威爾周一(21日)放鷹，在演說中表示，局方必要時會加快加息步伐，單次議息會議上或加息多於0.25厘，以控制通脹。隔晚美股向下，不過港股周二(22日)有反彈，恒指高開97點，在21,000關樓上上落。環球股市後市要睇實甚麼因素？

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