【產經直播】煤氣停派紅股 股價大跌點算好？
2022年03月22日 12:22
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美國聯儲局主席鮑威爾周一(21日)放鷹，在演說中表示，局方必要時會加快加息步伐，單次議息會議上或加息多於0.25厘，以控制通脹。隔晚美股向下，不過港股周二(22日)有反彈，恒指高開97點，在21,000關樓上上落。環球股市後市要睇實甚麼因素？
中華煤氣(00003)去年業績倒退，盈利下跌16%，停派紅股，為2008年以來首度中斷，股價周二(22日)開市跌一成過外後，愈挫愈深，曾失守10元大關。為抗衡高企通脹，不少投資者選擇買入個股收息，惟公司一旦改變分紅及派息政策，恐令小股東大失預算。若想分散風險，以Global X恒生高股息率 ETF(03110)部署一籃子收息股會較理想？
俄烏衝突未有平息跡象，歐盟討論禁止俄羅斯石油入口，加上沙特石油設施連續兩天遭也門胡塞武裝組織襲擊，令油價又再攀升，紐約期油周一收升逾7%，每桶報112美元水平。油價持續高企，各國要另謀出路，新能源將會發展大所勢，Global X 中國潔淨能源 ETF(02809)諗得過？
繼Global X 中國潔淨能源 ETF(02809)後，未來資產推出第二隻在港上市的ESG及綠色ETF——Global X 恒生 ESG ETF(03029)，背後有何投資策略？另外，Global X元宇宙主題主動型ETF(03006)及Global X電動車及電池主動型ETF(03139)亦在本周新登場，投資者值得留意？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs 銷售副總裁鍾駿和，訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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