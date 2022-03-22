景順：美核心通脹即將見頂　中國市場監管趨透明

美國聯儲局主席鮑威爾在3月21日向全美商業經濟學家協會發表的講話中表示，聯儲局必須「迅速」採取行動以達到中性利率，或者可能高於中性利率到更具限制性的水準。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，聯儲局擔心利率點狀圖實現的後果，這會增加經濟衰退的風險，但也希望通過在點狀圖中展望更高、更快的利率路徑，做出更堅定的承諾，進而抑制通脹擔憂，減少進取緊縮政策的必要性。

她提到，隨着聯儲局變得更加鷹派，近幾個月美國兩年期和十年期國債的收益率大幅收窄。如果這個收益率變為負數，則可能表明經濟衰退即將來臨，聯儲局是否會像一些聯邦公開市場委員會成員所呼籲的那樣繼續加息存在變數。實際上在一年內加息七次，第二年加息四次，增加經濟周期結束的風險，難度很大，認為聯儲局不會採取如此激進的措施。

她指出，可以看到核心通脹即將見頂，原因包括2022年聯邦政府支出減少、M2貨幣供應減少，以及通脹可以自我調整。因為高物價會降低需求，有助於緩解價格壓力，惟這不意味着通脹率會很快降至2%，但它可能很快就會朝着正確的方向發展。雖然聯儲局實現經濟軟着陸正變得愈來愈困難，但仍然相信能做到。

歐洲市場方面，Kristina Hooper指，英國央行連續第三次加息，但採取了更為溫和的語調，暗示由於俄羅斯烏克蘭危機對經濟增長造成的負面影響，未來需要保持靈活性。而歐洲央行在加速結束購債的同時，其語調也遠比聯儲局溫和。相信歐洲央行正在做出正確的決定來支持經濟，認為在充滿挑戰的環境中，靈活性和資料依賴將至關重要。

至於中國市場，她預期，短期內的監管會更加透明，令市場感到意外的機會將減少。總括而言，政策將會支持增長，有助中國經濟實現5.5%的增長目標。同時看好中國股市，預計財政和貨幣政策的支持對經濟會是有效推動力。