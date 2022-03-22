道期牛皮 比特幣企4.2萬美元
2022年03月22日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報98.85；港匯見7.8274；離岸人民幣(CNH)報6.3738；美元兌日圓報120.46；歐元企1.0976，英鎊處1.3136。金價報1,932美元。布油報117.67美元，紐油報113.61美元。比特幣企4.2萬美元水平。道指期貨升40點。
●市後關注點
22:00 美國3月里士滿聯儲製造業指數
●恒生指數全日收報21,889點，升667點或3.14%。國企指數收報7,538點，升294點或4.06%；科技指數收報4,653點，升237點或5.37%。主板成交1,403億港元。https://bit.ly/3ttQwSJ
-業績倒退兼停派紅股，煤氣股價暴挫15%。
-恒大系3家公司預期延遲刊發業績，續停牌。
-恒安國際去年少賺28%，股價挫半成再穿底。
-通脹升溫！日清上調香港即食麵產品出廠價。
-安踏體育去年純利升49.5%，末期息68仙。
-貝萊德：港股暴跌後估值極具吸引力。
●滬綜指收升6點，石油股漲3%，煤炭股升2.1%，傳媒娛樂股升1.7%。https://bit.ly/3L7Adkz
●香港經濟：
-調查：香港僱主來季招聘意欲保守，僅1/3擬增加人手。
-人行在港發行50億人民幣央票，中標利率2.6%。
●景順：美核心通脹即將見頂，中國市場監管趨透明。
●傳Apple Watch Series 3將於第3季停產。
●今年全球汽車料減產逾188萬輛，晶片短缺影響大。
●東航客機墜毀，波音737 MAX重返中國市場存暗湧。
●高通投資7.8億成立元宇宙基金，攻XR及相關技術。
●摩通下調標指年底目標至4,900點，承認市場風險加大。
●俄羅期經濟：
-高盛及巴克萊料今年俄經濟至少萎縮10%。
-逃過一劫？傳俄羅斯如期繳交債券利息以免債務違約。
-俄國副總理警告：歐盟倘禁運，油價或衝上300美元。