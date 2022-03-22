滙豐明推出「手機入票服務」　個人客存款上限兩萬

滙豐明日(23日)推出一項創新流動理財服務功能「手機入票服務」，個人及企業客戶只需透過滙豐的流動理財應用程式，便可按需要隨時隨地存入支票。該項創新方案進一步加強滙豐的全方位數碼銀行服務，讓客戶即使須保持社交距離及進行遙距工作，亦能輕鬆處理日常理財需要。現時，滙豐個人及商業客戶每年透過不同服務點所存入的支票量超過2,000萬張，新服務的推出將可大幅度簡化服務流程，為個人、中小企，以至其他社會界別帶來更大的便利。

透過這個全新流動理財服務，個人客戶於每個營業日最多可存入5張支票，存款總額上限為2萬港元；至於商業客戶方面，則按公司計每個營業日最多存入20張支票，每張支票最高金額為10萬元，總上限為每公司50萬元。

個人客戶登入香港滙豐流動理財應用程式，在「轉賬及繳費」頁面選擇「存入支票」，輸入支票資料及掃瞄支票的正面和背面。成功入票後，即可在相應的流動理財應用程式或網上理財查看入賬記錄。當支票完成處理時，支票發票人亦會接收到短訊及電郵通知。客戶亦毋須再向銀行遞交支票正本。

滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，要讓客戶服務與時並進，提供更全面的數碼服務是當中關鍵。在2021年，我們為香港的個人客戶推出了超過200項的數碼功能或服務提升，照顧他們不同範疇的銀行服務需求，包括開戶，提款及追蹤國際匯款。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，手機入票服務」可方便中小企業可更輕鬆地管理日常財務。單是今年2月份，香港滙豐Business Express流動應用程式的登入次數已比去年同期增加3成。