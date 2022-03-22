【產經直播】港股再展升浪？

美國聯儲局主席鮑威爾言論趨「鷹」，隔晚美股下跌。反觀港股相當醒神，恒指周二(22日)最多升684點，收市仍升667點，報21,889點。港股仲有冇力再升？阻力位喺邊？

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