【產經直播】港股再展升浪？
2022年03月22日 16:37
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美國聯儲局主席鮑威爾言論趨「鷹」，隔晚美股下跌。反觀港股相當醒神，恒指周二(22日)最多升684點，收市仍升667點，報21,889點。港股仲有冇力再升？阻力位喺邊？
阿里巴巴(09988)宣布回購規模增加至250億美元，股價抽升11%，升勢有冇望持續？另外，市場預料，小米集團(01810)手機出貨量及均價續升，股價績前偷步炒高6%，短期股價走勢如何？而「股王」騰訊控股(00700)周三(23日)亦公布業績，績前有咩部署策略？
香港中華煤氣(00003)去年純利按年跌約16%，更取消派發紅股，為2008年以來再次停派。中華煤氣遭多間大行調低評級，股價急挫14%，為表現最差藍籌。有貨投資者要走咗先？
體育用品股表現大勇，美銀重申李寧(02331)「買入」評級，股價升8%；安踏體育(02020)去年純利升近五成，股價升4%。不過嚟緊未有大型國際體壇盛事，以及內地疫情有惡化迹象，體育用品股仲值唔值得追捧？
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