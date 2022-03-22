新鴻基長沙灣酒店項目申建公共登岸設施

申請人指出，上述酒店項目於2019年獲批規劃許可，現履行相關的附帶條件，為已停用碼頭進行改造工程可行性研究。是次申請改造的廢棄碼頭佔地約1,695方呎，將進行改裝以安裝兩套登岸梯級，設置在碼頭兩側，以供兩艘長度小於35米的客船或休閒船同時停靠，並與契約要求的海濱長廊一起管理，登岸梯級於每天上午10時至晚上8時開放供公眾使用。

申請人認為，擬議的登岸梯級將成為市民渴望已久的「新」公共登岸設施，提升長沙灣海濱長廊的海上通達性。已停用碼頭改造工程可行性研究，亦已確認擬議的登岸梯級在技術上可行，並不會對周邊海上交通和環境造成負面影響。

此外，新地同時就旗下西貢十四鄉大型住宅發展項目，向城規會提出修訂，主要針對提供康樂設施的地盤C，將高爾夫球練習場的東南方及西北方的範圍，改作運動場、球場、游泳也及訓練單車徑等其他戶外體育及康樂設施。

申請人認為，擬議修訂可強化地盤C作為體育及康樂樞紐的角色，同時將社福設施連公眾停車場的高度略增1米，以滿足最新地契列明的技術要求，並略為修改預留小學用地的布局，項目整體規模維持不變。資料顯示，該大型發展將發展46幢住宅，提供約9,700個單位。