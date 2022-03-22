受惠放寬按保　將軍澳3月1200萬元或以下交投全線升

放寬按保樓價按揭成數的政策實施近一個月，據香港置業旗下分行所錄得的數字顯示，將軍澳本月截至22日，暫錄得近136宗二手買賣成交，較上月同期的104宗增加逾三成，交投明顯加快，料本月全月將軍澳區交投有望挑戰200宗，超越上月全月的157宗成交。而本月期間區內錄得價值1,200萬港元或以下物業的交投全線上升，其中以1,000萬元以上至1,200萬元的物業升幅達約75%最顯著。

該行營運總監及九龍區董事馬泰陽指出，3月份本港樓市焦點集中在二手市場，自從政府放寬按保樓價上限後，樓價約800萬至1,200萬元的換樓市場物業特別受歡迎。以將軍澳區為例，疫情下大型屋苑不少放盤已下調叫價，部分議幅空間更擴大至逾一成，吸引準買家入市，承接力相當不俗，二手成交疫市下見起色。

香港置業資料又顯示，將軍澳本月至今，除1,000萬元以上至1,200萬元的物業升幅最勁外，其次是800萬至1000萬元物業，較上月同期的升幅達約43%，至於800萬元以下物業亦有逾兩成增長。

該區以寶琳站及康城站一帶物業表現最活躍，本月分別暫錄18宗及44宗成交，按月增加約1.57倍及1.1倍。其中寶琳站成交最活躍的屋苑為新都城，屋苑1至3期合共錄約122宗成交，佔該站一帶屋苑18宗成交的近七成。至於康城站成交最活躍屋苑為LP6，本月至今暫錄9宗，佔該站屋苑成交約兩成，其次為晉海及MALIBU，各佔約18%及16%。

該行唐荣花表示，新都城5座中層E室，實用面積約698方呎，屬三房連儲物室間隔，向西南享內園景。以1,158萬元放盤約半年，即獲區內客接洽，議價後減價102萬元，以約1,056萬元成交，實用呎價約15,129元，買家為換樓客，入市自住。資料顯示，原業主於1997年10月以約629萬元購入單位，持貨約25年轉售帳面賺約427萬元，物業升值約68%。