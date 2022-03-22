恒基地產去年多賺近三成　末期息1.3元

去年集團錄得之應佔香港物業銷售營業額，以及應佔稅前盈利分別約116.18億及41.93億元，分別按年減少17%及46%，主要由於2020年和生圍項目公司股權轉讓，而錄得約47億元營業額及其相關約36億元盈利貢獻所致。

展望未來，除新冠疫情第5波威脅市民健康及嚴重打擊經濟之外，歐洲爆發軍事衝突，歐美各國群起制裁俄羅斯，影響所及，世界貿易、商品價格、石油供應，各方面都受到拖累，加上中美地緣政治緊張，美國通脹令美元利率看升，均對香港經濟復甦構成壓力。

由於社交距離收緊，零售餐飲業於短期內將續處於困難狀態，部分甚或倒閉。集團正向受困之租戶再次提供租金寬減，希望有助渡過難關。

集團繼續從多重途徑補充在本港之土地儲備，並錄得理想進展：從政府公開招標中投得中環新海濱3號商業用地，為集團增添合共逾160萬平方呎可建樓面面積；從市區重建局投得土瓜灣發展項目，令集團在市區舊樓重建項目方面，除有約60萬平方呎之自佔樓面面積，已撥作2022年開售計劃外，已購入八成以至全部權益之自佔總樓面面積增加至約385萬平方呎。經過多年來積極收購，集團現有旺角西及紅磡等大型市區重建項目，正陸續作分期推售，為集團帶來理想收益；集團再增添約45萬平方呎新界土地，令所持有之新界土地儲備擴展至約4,490萬平方呎，為全港擁有最多新界土地之發展商。

內地方面，則增添10個合作發展項目，為集團合共增添約1,070萬平方呎自佔可建樓面面積。集團於香港及內地均擁有充裕之土地儲備，供未來數年業務發展之用。