未來資產：ESG概念具長線投資價值　料需求續擴

張子銘表示，即使近期市況波動，但香港以至全球ETF依然錄得資金流入，反映投資者傾向以ETF作長線投資。而環境、社會及企業管治（ESG）當中包括公司良好管治元素，能夠吸引聚焦質素的投資者，長遠利好表現。同時環球ESG ETF的總資產管理規模在2011至2021年間取得32.6%的複合年增長率，預期ESG投資需求將日漸擴大。

Global X恒生ESG ETF為未來資產繼Global X中國潔淨能源ETF( 02809 )後，第二隻於香港上市的ESG ETF。每年開支比率為0.29%，而每手則為50股，投資者可以較低入場費將ESG因素整合至投資組合。另外，張子銘稱，旗下恒生ESG ETF使用3家ESG資訊提供商之資料，能減低單一資訊提供商可能出現的偏見。

至於Global X元宇宙主題主動型ETF，張子銘指元宇宙主題仍處於起始階段，而旗下元宇宙主題主動型ETF投資於美國、亞洲及歐洲等推動元宇宙發展的公司，有助投資者追蹤全球元宇宙機遇。該ETF每年開支比率僅為0.75%，低市場上另一隻的年開支2%。

張子銘稱新推的Global X電動車及電池主動型ETF，是公司在港第3款電動車主題ETF，屬主動式管理，前兩款產品為被動式管理產品。雖然年開支0.75%略高於另外兩款的0.68%，但投資團隊會以基本分析選股，追蹤全球電動車及電池產業上中下游公司， 為投資者帶來更多的選擇。