【糧荒異象】小麥太貴市場不敢買　恐累美農民秋季收成

外媒報道，雖然俄烏衝突導致全球小麥期貨價格飆升，但美國基層農夫卻未能從中得益，理由在於小麥價格過高，令當地農業合作社和麵粉廠出口商擔心轉售無法獲利而不敢採購。

芝加哥期貨交易所小麥期貨價格於周一(21日)盤中曾大漲5.3%，報每蒲式耳11.2美元。受俄烏戰事影響，小麥期貨價格3月8日創下每蒲式耳13.63美元的歷史新高。

美國堪薩斯州西部城鎮Healy農夫Vance Ehmke表示，當地小麥價格已飆30%至每蒲式耳接近12美元，升至他務農以來45年最高價位。然而即使如此，他夏季即將收成的小麥全賣不出。最大的原因是許多交易商保持觀望態度，希望等到俄烏局勢明朗後再恢復採購。

俄羅斯是全球最大小麥出口國，烏克蘭則是小麥與玉米主要供應國。美國農業部數據顯示，俄烏兩者合共約佔全球小麥出口26%。美國農夫將於6月開始收成小麥，找不到買家令他們十分苦惱，因他們急需現金支付明年春季種子與肥料費用，以及租借土地與相關稅款費用。

數據顯示，美國肥料成本繼去年大漲17%後，今年估計再升12%。若美國農夫決定縮減肥料用量，可能導致秋季收成減少，屆時恐推升穀物價格，隨時引發糧食危機，舉例北美地區部分麵粉廠雖表示，他們手中穀物庫存充足，可以支撐好幾個月，但若俄烏戰事導致供應中斷時間拉長，最終仍可能推升糧食價格。