小米去年盈利跌半成不派息　手機出貨量增30%

2021年，儘管受到核心零部件全球供應短缺及新冠疫情持續等影響，集團仍堅定執行既定戰略，全年營收和利潤均達到顯著增長，各分部業務全年收入均創歷史新高。正如上述，2021年小米總收入達3,283億元，按年增長33.5%；經調整淨利潤達到220億元，按年增長69.5%。2021年第四季，小米集團總收入達到856億元，按年增長21.4%；經調整淨利潤達到45億元，按年增長39.6%。

集團持續推進「手機×AIoT」的核心戰略。2021年全球智能手機出貨量按年增長30%，達到1.9億部，全年智能手機收入達到2,089億元，按年增長37.2%。根據Canalys數據，2021年小米智能手機出貨量排名全球第三，市佔率為14.1%，年度出貨量及市場份額均創歷史新高，在全球前5大智能手機廠商中出貨量按年增速最快。2021年12月，全球MIUI月活躍用戶數達到5.08億，按年增長28.4%，2021年全年集團全球淨新增MIUI月活躍用戶數達到1.12億。

截至2021年12月31日，AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)數達到4.34億，按年增長33.6%。

集團2021年研發支出達到132億元，按年增長42.3%。2021年在Xiaomi MIX FOLD和Xiaomi 12 Pro兩款高端旗艦機型上，分別推出了首款自研專業影像芯片澎湃C1和首款自研充電芯片澎湃P1。同時，集團還發布了首款具備信息顯示、導航、拍照等功能的智能眼鏡，小米智能眼鏡探索版 ，以及推出了首款CyberDog 仿生四足機器人 ，並成立了機器人實驗室，進一步提升硬科技實力。

此外，集團在Xiaomi MIX FOLD上首發液態鏡頭，並在Xiaomi 12和Xiaomi 12 Pro上推出了「萬物追焦」算法，持續優化影像體驗。集團將堅定不移堅持以技術為本，預計未來5年集團研發投入將超過1,000億元。

2021年，集團於中國地區定價在3,000元或以上及境外定價在300歐元或以上的高端智能手機全球出貨量超過2,400萬部，遠超2020年全年約1,000萬部的水平。按出貨量計算，高端智能手機佔比由2020年的約7%增長至2021年的約13%。

根據Canalys數據，2021年集團在中國智能手機出貨量排名第三，市佔率從2020年的12.1%上升至15.2%，創歷史新高。2021年12月中國MIUI月活躍用戶數為1.29億，按年增長17%，2021年全年中國淨新增用戶數達到1,890萬。