受惠放寬按保　康怡花園映灣園逾800萬元成交倍增

上月23日財政預算案公布新按保計劃，帶動可做高成數按揭的二手物業交投大升。根據美聯物業分行統計，過去1個月10大屋苑交投按月雖微跌約5.5%，但當中成交價800萬港元以上物業交投，按月則逆市上升約32%，表現跑贏大市。

該行統計資料顯示，10大指標屋苑於今年1月23日至2月22日交投共錄得約163宗，而2月23日至3月22日錄約154宗，減少9宗，但期內800萬元以上交投則由有關新按保措施公布前一個月約72宗，增至過去一個月約95宗，當中6個屋苑按月成交均錄增長。

若以期間800萬元以上物業成交量的升幅計，則以鰂魚涌康怡花園最理想，按月同期漲約1.5倍，而東涌映灣園及荔枝角美孚新邨，升幅亦分別約1倍及約75%。而以成交宗數劃分，以紅磡黃埔花園最多，錄得19宗，鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌太古城均錄約18宗。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明認為，樓按措施進一步放寬後，800萬元以上物業換樓鏈隨即啟動，反映市場剛性需求持續。他預期，隨着政府進一步放寬防疫限制措施以力保經濟，相信不明朗因素將逐步淡化，若疫情進一步受控及確診人數大幅回落，樓價交投表現可望向好，中價換樓市場物業將可看高一線。