恒安國際：木漿成本增　促消費者購高毛利產品

他稱，今年仍面臨原材料成本壓力，惟相信對公司帶來的影響少於去年，尤其是公司計劃透過提升高毛利產品佔比及內部營運效率來緩解。其中，公司已提升內地多個基地的產能利用率，以節約成本；終端方面，則減少促銷力度，並且調高毛利較低產品的終端零售價，冀引導消費者買高毛利產品。惟他認為目前還未是時候大幅度提升終端零售價，又指終端市場競爭維持激烈。

許指，雖然近期疫情對物流造成一些影響，但今年首季業績比較正面。財務總監李偉樑補充，首季紙巾業務發展正面，至於衛生巾、紙尿褲等分部透過高端產品帶動，較去年有不同程度的改善。

紙尿褲業務方面，業績公告提到，用於紙尿褲的高份子原材料於年內供應緊張致成本上升及對紙尿褲中端產品進行清理時所產生額外促銷費用，紙尿褲業務的毛利率由39.6%下跌至約37.7%。許指，目前供應沒有緊張，只是價格仍偏高，但公司與相關供應商有長期協議，目前採購成本較市場具優勢，對該業務整體影響不大。