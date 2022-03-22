【豬價見底？】肉價連跌5周　惟肉企股價創新高...

內媒報道，農曆新年過後，由於豬肉需求下降疊加生豬出欄偏多，市場上豬肉價格進入了下跌通道，截至3月第2周，全國豬肉價格已連跌5周。

然而，豬價下跌的同時，飼料卻漲價。數據顯示上周育肥豬配合料每公斤平均價3.75元人民幣(下同)，按周上漲0.02元，按月上漲0.1元。

申萬宏源指出，進入2022年以來，豬料的主要原料(玉米、豆粕)等價格維持高位或明顯上漲，從而推動豬用飼料漲價。由於飼料在生豬養殖成本佔比最高(約60%)，申萬宏源表示，飼料漲價預計將進一步推升行業平均養殖成本，在豬價大概率繼續低迷的背景下養殖虧損預計將有所擴大，從而致使養殖戶加速淘汰產能。

那麼，為何豬肉股價反而向上？申萬宏源指出，參考能繁母豬存欄量2021年7月見頂回落，以及豬業協會監測場新生仔豬數2021年9月開始按月小幅下滑，生豬供應的最高點應出現在2022年3至5月，也就是說，豬價價格的拐點可能也會出現在這個時間段。

據開源證券研報數據，基於歷史觀察，股價周期炒作的啟動通常先於豬價反彈6至12個月，所以市場相當於是預期後面幾個月隨着生豬產能的持續去化，豬肉價格將出現拐點，從而提前布局豬肉股，推動股價上漲。

展望後市，中信證券認為，豬價震盪下行，農產品價格快速上漲可能進一步推高玉米、豆粕等飼料原料成本，頭均虧損加大，或將加速產能去化。申萬宏源也認為，當前時點產能去化之大方向已較為確定，分歧在於去化節奏與幅度。東興證券表示，現階段周期拐點預期逐步提升，板塊雖然已有較大漲幅，但從頭均市值維度仍處於底部區間。