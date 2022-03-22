舜宇光學科技去年盈利微升　末期息0.91元

集團表示，去年收入略微減少主要是因為手機鏡頭的出貨量按年減少，且受智能手機攝像頭降規降配的影響，手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價按年皆有所下降。

光學零件事業的收入約87.76億元，按年略微減少約4.4%。收入略微減少主要是因為手機鏡頭的出貨量按年小幅減少，且受智能手機攝像頭降規降配的影響，手機鏡頭的平均銷售單價按年有所下降。

光電產品事業的收入約283.33億元，按年略微減少約0.6%。收入略微減少主要是因為雖然手機攝像模組的出貨量按年增長，但受智能手機攝像頭降規降配及客戶結構變化的影響，手機攝像模組的平均銷售單價按年下降幅度較大，抵銷了出貨量增長而帶來的收入增長。

光學儀器事業的收入約3.87億元，按年增長約18.7%。收入增長主要是由應用於國內工業領域的光學儀器市場需求增長及整體海外市場需求恢復所致。

展望未來，全球經濟復甦預計仍將困難重重，國際環境錯綜複雜，故消費需求恐將持續低迷，相關產業發展不容樂觀，部分企業經營面對巨大壓力。然而，隨着數字經濟、綠色經濟逐漸成為全球經濟增長的主引擎，這將給光電產業帶來新的增長空間和發展機會。自動駕駛快速發展促進多傳感器搭載，VR/AR、機器人視覺等新興行業市場空間巨大。因此，短期的壓力也是動力，集團仍對未來的發展充滿信心，並將繼續做強、做大現有優勢業務，持續提升市場佔有率，同時積極加大新興業務的投入，搶佔行業制高點，並進一步強化科技創新，提升經營管理，以實現高質量的可持續發展。